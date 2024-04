“Gobierno debe asumir altos costos de energía en el Caribe”: congresista Fernando Niño

Cartagena

El Representante a la Cámara de Bolívar por el Partido Conservador; Fernando Niño Mendoza, se pronunció en plenaria donde se llevaba a cabo un debate de control político por los altos costos de las tarifas de energía en la costa.

Niño hizo un llamado al Gobierno Nacional, para que destine recursos para factores de la canasta de energía como las pérdidas o costos de generación, transmisión.

Durante su intervención, el Representante argumentó que durante los dos años de este Gobierno, el KV ha aumentado un 120%. Lo que ha perjudicado el turismo en Cartagena, porque pequeñas y medianas empresas dedicadas a esto, se han visto afectadas en su crecimiento, pues muchos han tenido que recurrir al cierre de sus negocios porque el pago de las altas tarifas de energía no es rentable.

”Debemos incentivar a estos micro empresarios y darles las garantías para su crecimiento y su competitividad frente a las grandes empresas que tienen ventajas y beneficios en este tema. Necesitamos soluciones inmediatas para resolver el problema de la tarifa y esto no se podrá realizar si el Gobierno no se sienta con los prestadores y asume compromisos que hoy están a cargo de los usuarios por las modificaciones que se han presentado a la tarifa y que no son consentidas por los ciudadanos”, expresó Fernando Niño.

Como conclusiones del debate, se acordó:

• Una sesión de trabajo con las demás empresas del sector para estudiar la reducción de costos de la energía especialmente en el Caribe.

• Trabajar en una apuesta común para desarrollar comunidades energéticas.

• Coordinar acciones para aumentar la capacidad de generación en nuestro Sistema Interconectado Nacional.