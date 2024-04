Exministro Ocampo: "es un error el umbral de 4 salarios mínimos en reforma pensional"

En un conversatorio convocado por el Partido político En Marcha, el exministro de hacienda, José Antonio Ocampo expuso sus posturas frente a la reforma pensional que se debate en el Congreso de la República, asegurando que se trata de una buena reforma, pero que hay ciertos aspectos que se deben corregir si se quiere una mayor efectividad con la misma.

Por un lado, criticó la acción del presidente Gustavo Petro al aumentar el umbral de cotización obligatoria a Colpensiones de 3 salarios mínimos a 4, argumentando que es una acción que podría truncar el paso de la reforma debido al desacuerdo político que se puede presentar a la hora de votar por el texto.

“El gobierno propuso 3, el acuerdo es de 2,3 salarios mínimos. Y ahora para mi total sorpresa el presidente habló de 4. Me parece que es un error volver atrás, sobre todo para que eso sea aprobado en el congreso de la república”, dijo Ocampo.

Por otro lado, reiteró que el fondo del Pilar del Régimen Contributivo debe ser manejado por una institución técnica que no esté politizada, advirtiendo que el gobierno no debería utilizar los recursos del ahorro para otros rubros. Razón por la cual aplaudió la idea de que el Banco de la República sea quien administre ese fondo.

“Ese fondo que se genere debe ser administrado técnicamente solo con el propósito de pagar pensiones en el futuro. Y no que este u otro gobierno en el futuro utilice esos fondos para otros propósitos y descapitalicen el ahorro (…) me parece que el Banco de la República es el idóneo para hacer eso para darle rigor al manejo de ese fondo de pensiones”, aseguró el exministro.

Por último, el exministro dijo que el umbral de semanas de cotización para las mujeres debería mantenerse en 1300 semanas, argumentando que disminuir ese umbra podría abrir un hueco fiscal en el sistema de pensiones, debido a que las mujeres estarían cotizando menos tiempo del que se les va a remunerar cuando se jubilen.

“Con una expectativa de vida actual las mujeres cotizarían 19 años y tendrían una pensión por 27, eso no tiene lógica desde el punto de vista fiscal. Por eso he propuesto que se vuelva a las 1300 semanas, porque hay un beneficio de 50 semanas por cada hijo nacido”

Recordemos que esta misma tesis fue soportada por la ministra de Trabajo, Gloria Inés Ramirez, cuando por una proposición del Senador Honorio Henriquez, el número de semanas disminuyó a 850 semanas con tres hijos. En ese momento la ministra aseguró que eso abriría un importante hueco fiscal, aunque no detalló de qué magnitud sería.