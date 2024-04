Aumentan las tensiones en el Congreso ante la crísis energética en el país

Nacional

En la plenaria de la Cámara de Representantes, se realizó el debate de control político al ministro de Minas y Energía, Andrés Camacho, y otras entidades, sobre el incremento de costos del servicio de energía y gas natural en varios territorios del país, específicamente, en la Costa Caribe. Los argumentos presentados en el debate causaron un choque entre los representantes Wadith Manzur, del Partido Conservador, Cha Dorina Hernández, del Pacto Histórico y algunos congresistas de la oposición.

El representante Wadith Manzur, manifestó que la problemática energética en el Caribe es cada vez más preocupante y que la comunidad debe elegir entre comer o pagar la luz.

“¿Hasta cuándo y cuánto vamos a dejar madurar este problema? ¿Cuánto vamos a esperar para que la Costa Cariba se siga empobreciendo? ¿Será que no seremos capaz de tomar medidas para evitar este abuso? Yo estoy pidiendo que el Gobierno Nacional se meta la mano al bolsillo y que les diga a los costeños “aquí está este cheque para solucionarle sus problemas y garantizarles una vida digna””, agregó.

Según lo señaló el representante Manzur, las inversiones en otros territorios del país pueden realizarse, pero para la Costa Caribe parece no alcanzar. Frente a esto, afirmó que, de no recibir respuesta del Gobierno Nacional ante la situación energética, la bancada costeña entraría en paro legislativo.

Por su parte, la representante Cha Dorina Hernández, afirmó que esta problemática no surgió en el Gobierno del presidente Gustavo Petro, sino, que durante el Gobierno del expresidente Iván Duque y los congresistas de dicho periodo, se aprobó una tarifa de energía diferencial dentro del Plan Nacional de Desarrollo.

“Este es un problema que hemos tenido periódica y sistemáticamente en los diferentes gobiernos de este país con el problema eléctrico que se ha enatizado en el Caribe colombiano. Esto no es un problema que se resuelve con la chequera, esa es la manera con la que lo han estado resolviendo y siempre estamos ante la misma problemática. Necesitamos eliminar esa tarifa que los congresistas que estuvieron aquí en el período pasado aprobaron en la ley del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, y no pueden decir que no se dieron cuenta”, señaló la representante.

Frente a esta declaración, el representante Manzur, resaltó que el problema que vive actualmente la Costa Caribe es serio y le respondió a la representante Dorina que “uno no puede ser tan básico en la vida, discúlpeme, pero su debate y su intervención fue básica”.

“Que flojo, a decir verdad, acusar usted a los congresistas del periodo anterior de tener la culpa de lo que sucedió en materia de las pérdidas en el territorio nacional. Investigue y estudie, fue una resolución CREG del 2018, antes de votarse el Plan Nacional de Desarrollo, la que estipuló los temas de las pérdidas. No nos falte al respeto, que aquí lo que hemos buscado son soluciones y viene el Pacto Histórico a dañar un debate serio que se quiere construir en este Congreso”, afirmó.

La representante Dorina, en medio de la réplica otorgada por la mesa directiva, reiteró que “los que deben ir a estudiar son ellos porque han tenido aquí el descaro de decir que aprobaron el artículo 318 del Plan Nacional de Desarrollo de Duque, sin darse cuenta. ¿Cómo así que un congresista va a admitir aquí que no se dio cuenta de que aprobó?”. Así mismo, reiteró que, en los archivos de la Secretaría General, se muestra la votación y aprobación de dicho artículo.

El representante Jorge Méndez, del Partido Cambio Radical, le pidió a la representante Dorina evidencias de su declaración o que, de lo contrario, se retractara públicamente, por afirmar que su partido estaría involucrado en los altos costos y la crisis energética en la región caribe.

Por parte del Pacto Histórico, el representante Alfredo Mondragón, defendió a la representante, señalando que “no necesita la aprobación de ningún parlamentario para dar sus intervenciones”. Invitó a llevar un proceso sin irrespetar a los colegas parlamentarios, ni a las mujeres.

Tras este choque, el debate continuó con las demás intervenciones de los congresistas y los ministros citados, dónde se presentaron los planes y las estrategias que se llevarán a cabo por parte del Gobierno para mitigar la crisis energética, tanto en la Costa Caribe, como en los demás territorios del país.