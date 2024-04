Nairo Quintana envía contundente mensaje al Gobierno Petro en favor del deporte colombiano

Durante una rueda de prensa celebrada en Bogotá, Nairo Quintana se refirió a la actualidad del deporte colombiano. El pedalista boyacense, que por cierto confirmó su participación en el Giro de Italia 2024, expresó que no se han tenido dirigentes que le saquen al mayor provecho a los deportistas nacionales y por ello los malos resultados recientes en varias disciplinas.

“Tenemos que seguir trabajando por nuestros deportistas, tenemos que seguir redireccionando nuestro deporte... Nuestro deseo es que al gobierno le vaya bien, que a la ministra le vaya bien, que nos dure mucho, y que podamos redireccionar el barco para que nos garanticen a los deportistas esa guía de sueño que tenemos como colombianos”, puntualizó.

Según Nairo, es necesario “que se nos dé mucha más atención” para enderezar el camino y con ello retomar los logros obtenidos en años anteriores. Asimismo, reconoció que es un trabajo que no depende únicamente de la actual ministra Luz Cristina López, sino que también a ellos como deportistas. El objetivo es remar hacia un mismo lado.

“Esperamos que esta ministra pueda durar al fin del mandato, que podamos direccionar bien todo el deporte y que nosotros los deportistas, desde Nairo Quintana, estemos con disposición a echarle la mano a la ministra si lo necesita”, complementó.

Vale recordar que López se posesionó en el cargo el pasado mes de marzo, en medio de una ceremonia celebrada en la Casa de Nariño. Se trata de la tercera funcionaria en lo corrido del Gobierno Petro, tras el paso de María Isabel Urrutia y Astrid Rodríguez.

Mensaje al Gobierno de Gustavo Petro

Nairo Quintana aprovechó también para enviarle un mensaje al presidente Gustavo Petro, quien precisamente en la posesión de Luz Cristina López aseveró que el Ministerio del Deporte era una “pérdida de tiempo”.

“El tema del Ministerio del Deporte, ya es la tercera Ministra (López). El objetivo programático siempre ha sido el mismo. Lo que yo encuentro en el Ministerio del Deporte actual es que se ha criticado. Hay gente que ha criticado que se haya convertido en Ministerio y yo no soy muy enemigo de esa tesis: Coldeportes a Ministerio; lo mismo que sucedió con Colciencias a Ministerio. No he visto exactamente la bondad de haber hecho eso, no lo encuentro. Me parece que es más una pérdida de tiempo, pero así está la norma”, fueron las palabras del mandatario en aquella intervención.

Ante esto, Nairo respondió: “No quisiera entrar en temas políticos, pero cuando dijeron que el Ministerio de Deporte no servía para nada, no sé si se quiso decir por el Ministerio o por quien lo dirige. Lamentablemente, no hemos tenido la suerte de tener el dirigente que se quisiera tener para sacarle el provecho que tiene Colombia con grandes talentos en diferentes modalidades deportivas”.

Finalmente, el nacido en Cómbita, Boyacá reiteró la necesidad de que los deportistas sean apoyados para mejorar el flojo presente en cuanto a resultados: “Quisiéramos que se nos dé mucha más atención. Hemos venido perdiendo cupos en el ciclo olímpico, hemos perdido muchas competiciones, por lo que queremos volver a retomar”.