Médicos en Antioquia rechazan Manual de Tarifas del Ministerio de Salud

Antioquia

A través de un comunicado, Carlos Valdivieso, presidente del Colegio Médico de Antioquia habló sobre por lo menos cinco puntos que considera inconvenientes del manual de tarifas que publicó y borró el Ministerio de Salud en las últimas horas.

Para los médicos de Antioquia uno de los puntos es que ese manual tiene vicios legales, además consideran que la metodología no es idónea y que tampoco se consultó con las organizaciones médicas.

“Por ejemplo, en la propuesta del marco metodológico se dice que la ACSC que reúne 69 organizaciones de especialistas del país participó. No es así”, se lee en el documento.

Insisten en que no resuelve problemas de salud del país, sino que por el contrario los agrava.

“No se incentiva la presencia de los especialistas en áreas rurales y distantes porque no hay incentivos. No incentiva nuevas tecnologías, por el contrario, por ejemplo, equipara la cirugía video laparoscópica a la cirugía abierta, con lo cual las IPS no tienen incentivos para la mejora tecnológica”, cuestionan.

Alertan además que esto podría derivar en la migración de miles de especialistas hacia otros países y que también desaparezcan las cirugías de alta complejidad.

“Un grupo de cirujanos de trasplantes en un ejercicio con este manual tarifario, encontró que, si antes se les pagaba 10.000.000 por una cirugía determinada, con esas tarifas recibirían 1.200.000. Muchos están pensando en emigrar del país”.

Finalizan el comunicado haciendo una fuerte crítica al gobierno del presidente Gustavo Petro considerando que el manual es “una muestra más del carácter autocrático del gobierno, que no consulta a los técnicos, y que no entiende que la concertación es necesaria para hacer cambios. Colombia es una democracia, no un régimen autoritario. No se puede afectar de esta manera la prestación de los servicios de Salud a los colombianos. Generará un retroceso muy grave en la calidad de la atención”.