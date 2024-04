Jürgen Klopp, autocrítico tras derrota del Liverpool en el clásico: “Debemos jugar mejor”

Liverpool sufrió una dolorosa derrota en el derbi de Merseyside ante el Everton, en juego pendiente por la fecha 29 de la Premier League. La caída 2-0 dejó al club de Anfield tambaleando en la lucha por el título del fútbol de Inglaterra.

Luis Díaz fue titular y jugó todo el partido en Goodison Park, siendo uno de los jugadores más destacados de su equipo. Los goles del encuentro fueron obra de Jarrad Branthwaite y de Dominic Calvert-Lewin.

Al final del encuentro, el técnico de los Reds, el alemán Jürgen Klopp, no escondió su molestia por la derrota, mostrándose autocrítico; no obstante, no entró en detalles al ser interrogado por la lucha por el título luego de esta caída.

“Ninguna buena idea en absoluto. Muy decepcionado, obviamente frustrado. Jugamos el partido, o dejamos que sucediera, el partido que el Everton quería. Marcaron dos goles a balón parado. El primero lo defendimos de alguna manera tres veces, pero al final lo pusimos en un plato y no creo que Branthwaite lo haya marcado, ni siquiera pegó bien la pelota, pero la pelota pasa de la raya. Después tuvimos nuestro mejor momento, les pusimos mucha presión, creamos grandes ocasiones y no marcamos. Así fue en el descanso, cada situación que fallamos le dio al Everton un impulso aún mayor y nos lo quitó. Nunca lo tuvimos, pero no ayudó”, comentó.

Y añadió en su análisis: “y luego, en la segunda parte tampoco fue suficiente, sin la verdadera fase de presión, diría que tuvimos que llegar al final de la primera parte. Luego concedes el segundo gol. Creo que todos los que están con el Everton han visto ese gol ya 20 veces o algo así, esa es su rutina. Todos saben que pusieron la pelota ahí. Al final, el jugador es de todos modos completamente libre. No lo volví a ver, pero estoy bastante seguro de que podríamos haberlo defendido mejor. Es 2-0, el ambiente aquí, jugamos como jugamos, obviamente no fue la actuación más inspiradora de todos los tiempos”.

Klopp ofreció disculpas a los aficionados del Liverpool. “Lo siento mucho por la gente, obviamente lo lamento mucho. La gente me hablaba muy a menudo de mi gran palmarés [en derbis], especialmente antes del derbi se oye: ‘Pero aquí nunca se gana’. Pero nunca perdimos y eso se siente muy diferente. Pido disculpas por eso, no era necesario, pero sucedió. Ya no podemos cambiarlo. Tenemos que recuperarnos porque nos espera el cambio más rápido de todos. Puede imaginarse que ahora será un desafío, obviamente mental y físicamente. Físicamente, estaba claro. Si ganas una partida, el cambio mental obviamente no es un gran problema, pero ahora tenemos ambas cosas por hacer. Y es probable que el West Ham esté esperando y frotándose las manos esperando que lleguemos con una sola pierna. Pero haré todo lo posible para asegurarme de que somos mucho más nosotros mismos de lo que fuimos esta noche”.

Finalmente, reconoció que deben mejorar en su juego, aunque evitó entrar en detalles sobre la lucha por el título tras la caída. “Lo entiendo, es parte del negocio, pero no sé por qué tengo que responder a esta pregunta; obviamente, puedes leer la tabla. Entonces, ¿debo decir que ahora todavía estamos de lleno? Necesitamos una crisis en el [Manchester] City y el Arsenal, y necesitamos ganar partidos de fútbol, porque si comienzan a perder todos los partidos y hacemos lo que hicimos esta noche, nada cambiará. Y tampoco estamos seguros en la Liga de Campeones, así que deberíamos jugar mejor al fútbol”.

Con esta derrota, Liverpool se quedó segundo de la Premier League con 74 puntos, tres menos que el líder Arsenal con 77 y uno más que el Manchester City, equipo que cuenta con dos partidos pendientes y la primera opción de consagrarse campeón.