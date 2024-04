Juan Gabriel y Hector Lavoe incorporados al Registro Nacional de Grabaciones en EU

Juan Gabriel y Héctor Lavoe han ingresado en el registro sonoro de la Biblioteca del Congreso de Estados Unidos, que cada año suma a su colección 25 audios dignos de ser guardados para la posteridad.

El clásico de la música romántica ‘Amor Eterno’, que consagró como cantante y compositor, conocido como el Divo de Juárez, tema que también conocimos en la voz de Rocío Dúrcal y “El Cantante”, de Hector lavoe conocido como “el cantante de los cantantes” fueron incorporados al Registro Nacional de Grabaciones, anunció este martes 23 de abril la institución en un comunicado.

El cantante mexicano Juan Gabriel.. Foto: Getty Images Ampliar

Colprensa Ampliar

Amor Eterno fue compuesta por Juan Gabriel y se convirtió en un éxito en la voz de Rocío Dúrcal en 1984.

‘El Cantante’, compuesta por el panameño Rubén Blades y producida por Willie Colón, incluida en el álbum “Comedia” quedó para la posteridad en la voz de Lavoe (1946-1993).

También se añadieron álbumes que marcaron a una generación como ‘Ready to Die’, del rapero The Notorious B.I.G.; ‘Dookie,’ de la banda californiana Green Day, y la canción country ‘Wide Open Spaces’, de The Chicks.