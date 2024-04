Acuerdo de Paz: implementación de enfoque étnico y de género está estancado desde 2020

El Instituto Kroc de Estudios Internacionales para la Paz publicó su informe trimestral sobre el “Estado efectivo de la implementación del Acuerdo Final” en el que tiene en cuenta el periodo entre el 1 de octubre al 31 de de diciembre de 2023 con el que revisa cómo ha avanzado la implementación de estos acuerdos y detalla cómo ha avanzado la adopción de lo pactado en cada uno de los 6 puntos que componen el Acuerdo Final.

Contexto: lo que ocurrió en el último trimestre de 2023

El Instituto destaca que, durante octubre, ocurrió la primera sesión plenaria de la mesa de conversaciones con el Ejército de Liberación Nacional (ELN) en Colombia, reconoce que esta guerrilla se comprometió a suspender las retenciones con fines económicos, el acuerdo sobre el cese al fuego pactado en la Mesa de Negociación con el Estado Mayor Central (EMC) y la tregua declarada en el mes de noviembre entre las bandas de Shottas y Espartanos (que delinquen en Buenaventura).

Aun así, también hubo puntos complejos como el secuestro de Luis Manuel Díaz y los paros armados decretados por el ELN en el Chocó. Para el Instituto, este y otros hechos de orden público “evidenciaron situaciones de seguridad y voluntad política adversas para los propósitos de la Mesa de Negociación”.

También se registró la ampliación del mandato de la Misión de Verificación de las Naciones Unidas, se publicó el primer informe de la experta designada por el Consejo de Derechos Humanos para el País, hubo cambios de Comisionado para la Paz (salida de Danilo Rueda, llegada de Otty Patiño y nombramiento de Vera Grabe en la delegación negociadora) y hubo quejas del gobierno nacional sobre la ejecución del mandato de la JEP sobre a quienes escuchar.

El estado de la implementación del Acuerdo Final

Durante el último trimestre de 2023, el Instituto registró cambios en la situación de implementación de dos compromisos del Acuerdo Final. Esos cambios fueron:

El primer cambio fue sobre el punto 1 (Reforma Rural Integral) y consistió en la presentación del Proyecto Ley 292 de 2023, que busca unificar el cobro del impuesto predial.

y consistió en la presentación del Proyecto Ley 292 de 2023, que busca unificar el cobro del impuesto predial. El segundo cambio fue sobre el punto 5 (acuerdo sobre las Víctimas) y se debió a que la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) contrató al equipo de la Secretaría Técnica del Comité de Seguimiento y Monitoreo de las recomendaciones de la Comisión de la Verdad (CSM).

Comparación de la implementación de las disposiciones del Acuerdo de Paz a cierre del tercer trimestre y cuarto trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Uno de los aspectos destacados es que los enfoques transversales aún no han sido del todo apropiados e implementados hacia el cierre del año 2023, en particular se registra una gran brecha en los enfoques étnico y de género cuya implementación no ha sido viable, dejando el 74% de las disposiciones del enfoque étnico y el 68% de las disposiciones de enfoque de género sin aplicación.

Implementación de enfoques transversales vs implementación general del Acuerdo de Paz al cierre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Lo grave de este balance es que la aplicación de estas disposiciones no ha variado desde octubre de 2020, es decir, ni en la última mitad del gobierno Duque ni en el primer año y medio del gobierno Petro hubo avances. Por ello se llama a “tomar medidas sustanciales para avanzar en la implementación de estos enfoques transversales”.

A continuación encontrará (dividido por puntos) los principales avances logrados en la implementación de los acuerdos desde el 2016, los puntos pendientes con corte a diciembre de 2023 y las oportunidades que tiene el gobierno para acelerar su implementación.

Implementación del punto 1. REFORMA RURAL INTEGRAL

Implementación del punto 1 durante el último trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Implementación del punto 2. PARTICIPACIÓN POLÍTICA

Implementación del punto 2 durante el último trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Implementación del punto 3. FIN DEL CONFLICTO

Implementación del punto 3 durante el último trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Implementación del punto 4. SOLUCIÓN AL PROBLEMA DE LAS DROGAS ILÍCITAS

Implementación del punto 4 durante el último trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Implementación del punto 5. ACUERDO SOBRE LAS VÍCTIMAS DEL CONFLICTO

Implementación del punto 5 durante el último trimestre del 2023. (Foto: Instituto Kroc) Ampliar

Implementación del punto 6. IMPLEMENTACIÓN, VERIFICACIÓN Y REFRENDACIÓN