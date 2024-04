Nuevo grupo armado tiene en alerta máxima a 6 municipios de Santander

Bucaramanga

Con una manifestación de protesta pacífica la Asociación de Trabajadores de Campesinos del Carare sigue solicitando mayor presencia de policías y ejército ante la llegada de un nuevo presunto grupo paramilitar denominado “Autodefensas la Nueva Generación”.

Las denuncian vienen del corregimiento La India, en Landázuri. Punto estratégico para la minería ilegal y el microtráfico, que incursiona nuevamente entre los ríos, montañas y bosque que comunica a 6 municipios de Santander. Al respecto la Quinta Brigada del Ejército empezó a patrullar el territorio, dijo el general Óscar Vera Peláez.

🔴#VIDEO | Refuerzan la presencia militar en La India, Landázuri tras la denuncia de incursión de un nuevo grupo armado en #Santander. pic.twitter.com/PzETTWxKJ3 — Caracol Bucaramanga (@CaracolBga) April 22, 2024

“Se hicieron consejos de seguridad y un despliegue de tropas en el área para dar tranquilidad a las comunidades campesinas de la región. Se desplegó un grupo de Gaula para las personas que han sido víctimas de amenazas. El compromiso que se tiene es la permanencia de las tropas”, aseguró Vera Peláez.

La policía y la Fiscalía del Magdalena Medio estuvieron en la región para tomar las denuncias de los pobladores y trazar una ruta de atención para estos temas de seguridad.

Sin embargo Luis Fernando Serna, quien representa a la organización ganadora del Premio Nobel Alternativo de Paz, manifestó que es necesario reforzar la presencia militar por lo menos en La India, ya que solo han enviado hasta el momento una patrulla.

“Nosotros mismos hemos hecho capturas como comunidad y entregándole a las autoridades. No hay presencia de policía, ni Ejército. Nos colocamos en manos de las autoridades”.

En municipios como La Belleza, Sucre, Bolívar, El peñón, Cimitarra y Landázuri el terror vuelve al territorio luego que el presunto grupo paramilitar empezara a hacer extracción de carbón de manera ilegal, además del incremento de bandas de microtráfico, amenazas y desplazados.

“Me preocupa que hay algunos organismos que minimizan la cosa. Dicen que eso no pasa nada. Si es que decimos que pasa algo, el deber es verificar y no salir a dar partes diciendo que no hay nada porque uno entra en desconfianza”, explicó el líder comunal.

Por muchos años el corregimiento ha sido víctima de violencia, llevando el miedo a los demás municipios que lo rodean y creando una “microregión sin ley” y apta para cometer delitos de minería ilegal y tráfico de drogas.

“Los municipios convergen con La India. Que es la cola periférica rural del municipio La Belleza, y aquí pasa el río Minero y Carare. Que vienen de arriba de zona minera de Puerto Boyacá”. Las comunidades resaltan que hasta turistas dejaron de llegar a este punto de Santander, teniendo en cuenta además es muy visitado por comerciantes por ser un territorio con minas de esmeraldas.