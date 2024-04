Bancada del Gobierno señaló a la oposición de eludir el debate de la reforma pensional

Nacional

En el marco del debate de la reforma pensional que se llevó a cabo este lunes, en la plenaria del Senado de la República, fueron aprobados 14 artículos, sumando 72 de los 95 que tiene el Gobierno.

Los 23 artículos restantes no pudieron traerse a la discusión, ya que, como lo afirma la bancada del Gobierno, la oposición, nuevamente, habría evitado la votación. La senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, señaló al senador Miguel Uribe, del Centro Democrático por, presuntamente, afectar el quórum.





“Hizo una proposición y, al mismo tiempo en el que se sometía a votación, les pedía a sus compañeros del Centro Democrático que salieran del recinto del Senado”, afirmó la senadora Zuleta.





Se hizo un llamado a la oposición, por parte de la senadora María José Pizarro, para debatir las ideas en el Congreso de la República, sin eludir la discusión. Pizarro agregó que, a su juicio, esta estrategia es burda y pondría en duda a los congresistas que, además, tendrían un conocimiento técnico.





“Desafortunadamente se fue diluyendo el quórum y eso no nos permitió avanzar. En las calles defienden que esta reforma pensional no debe pasar, se oponen, pero cuando llega el momento de la discusión, aquí en el Congreso, sencillamente se salen, no votan y esa es la actitud que ha tenido la oposición durante todo este tiempo. Esta es una estrategia por no dejar pasar, porque se venza por términos, no porque se dé el debate, sino porque sencillamente no den los tiempos”, agrega Pizarro.





La bancada aseguró que no permitirán más dilación. El senador Antonio Correa, del Partido de la U, invitó a la bancada del Pacto Histórico a retirarse del recinto, si durante la plenaria citada para este martes, no se respeta el orden del día, ni las votaciones.





“Es una falta de respeto con los colombianos que los senadores de la oposición se sigan escondiendo detrás de las paredes del recinto del Congreso cuando se llama a votación de la reforma pensional. Yo no sé quién les está pagando, no solamente por llevar la pancarta, sino, por dilatar un debate. Seamos serios, señores, o damos el debate o no lo damos. Somos la mayoría y mañana nos tenemos que imponer”, afirmó el senador Correa.





Se espera que pueda mantenerse el quórum en la plenaria del Senado citada para hoy, para poner en discusión los 23 artículos restantes de la reforma pensional.