Asesinaron a un comunicador dentro de su casa en San Rafael, Antioquia

En las últimas horas, se reportó el asesinato de un hombre de unos 40 años aproximadamente en el municipio de San Rafael, Oriente de Antioquia. La víctima fue atacada a tiros dentro de su vivienda, ubicada a media cuadra del hospital local y la Casa de la Cultura.

Según el reporte de Eduin Aniceto Giraldo Quintana, alcalde de la población, el hecho ocurrió pasadas las cinco de la tarde de este lunes y al momento de la publicación las autoridades judiciales no habían hecho la inspección del cuerpo por lo que aún no hay ninguna hipótesis de este hecho violento.

“Me informaron que dentro de una vivienda había una persona muerta y es un muchacho Julio Zapata. Era comunicador, periodista y fue comunicador de varias administraciones pasadas. Fue muy buen muchacho él, buen trabajador y no se sabe qué pasó”, dijo el alcalde a Caracol Radio.

El mandatario también informó que esta persona actualmente estaría dedicada al comercio, específicamente en una tienda naturista, y que por el momento está a la espera de un reporte oficial por parte de la SIJIN que se desplazó de desde la población de Marinilla. Además, recalcó que la víctima no había denunciado amenazas en su contra.