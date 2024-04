“Mariposa Mentalis”, de Gloria Chávez-Vásquez, en la Colombia de 1968

Filbo 2024

“Mariposa Mentalis” es una novela en la que Gabriela, una adolescente de Armenia, se dedica a buscar e investigar el paradero de una amiga desaparecida sin sospecha de la razón de esa ausencia.

Gloria Chávez-Vásquez es la autora de esta historia que se desarrolla a finales de la década de los 60 en una Colombia convulsa y teniendo a la Iglesia Católica inmersa en medio de los preparativos para la primera visita de un papa a Colombia y a las Américas.

La novela plantea una historia, que la iglesia se preocupa por resolver rápidamente para que no se convierta en un escándalo durante la visita papal. La monja Sor Stella es designada para participar en la búsqueda de la jovencita extraviada y que por ser estudiante de un colegio religioso causa mayor interés para la Iglesia.

“Mariposa Mentalis” está dividida en tres grandes partes en que se distribuyen los 46 capítulos. La novela se publicó en formato de tamaño bolsillo y contiene 325 páginas.

Sobre Gloria Chávez-Vásquez

Escritora, periodista y educadora, nació en Colombia y reside en Estados Unidos. En Nueva York estudió en The New School of Social Research, School of Visual Arts, Mercy College y St. John’s University, donde se especializó en Historia del cine, Literatura y Ciencias de la Educación. Sus escritos han sido publicados en periódicos y revistas de Estados Unidos, México, Colombia, España y Canadá.