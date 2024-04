Masiva asistencia a la marcha del 21 de abril en Cúcuta.

Cúcuta

Los cucuteños también se unieron a la marcha nacional para dar a conocer su inconformismo con el actual gobierno nacional. Cerca de 10.000 personas se unieron en la capital nortesantandereana.

Con trovadores, zanquistas, artistas circenses y danzas propias de la región nortesantandereana, se vivió la jornada de manifestaciones en Cúcuta.

Así luce la concentración en contra del Gobierno Nacional en Cúcuta.



Cientos de personas en el parque Santander participan de la actividad luego de realizar el recorrido que inició en el parque fundadores de la ciudad.



Caracol Radio 1090 AM 📻 pic.twitter.com/u6YmQDWTFN — Caracol Radio Cúcuta (@CaracolCucuta) April 21, 2024

La jornada inicio a las 9:30 de la mañana en el parque fundadores y sobre las 10:00 a.m. se dio inicio a la marcha, donde cerca de 10.000 cucuteños participaron con camisetas blancas o de la selección Colombia, la tricolor nacional, pancartas y múltiples arengas, donde daban a conocer su inconformismo con el actual gobierno nacional.

Más información Reserva activa de las fuerzas militares se suma a movilizaciones del domingo

Varios de los manifestantes indicaron que salieron este domingo “porque el presidente no me representa”. Argumentaron que “cada día nuestro país Colombia va decayendo, no hay empleo, no hay nada, lo que nosotros trabajamos por mucho tiempo, en este momento se está derrumbando”. Otro cucuteño aseguró que “yo salí a marchar en contra de las Petro reformas, en contra de este gobierno tan malo que tenemos”. Y uno más añadió que “todas las reformas están en contra del pueblo, solo piensa en él (presidente), solo piensa en coger este país como una finquita. Hasta el momento vamos mal, nos lleva de mal en peor”.

Por su parte, el general retirado del ejército nacional Jorge Mora, aseguró que lo vivido en Cúcuta fue “apoteósico, creo que hay más de 10.000 nortesantandereanos. Vimos delegaciones de Mutiscua, Pamplona, Chinácota, gremios carbonero, comerciantes, mobiliario, hotelero, es decir, el descontento es generalizado”.

Indicó que “el presidente Petro insiste en quedarse en el poder y por eso está queriendo imponer una asamblea constituyente utilizando el pueblo, lo que él no sabe es que el pueblo se cansó, ya no le cree sus mentiras. Las reformas no están saliendo y no van a salir porque el gobierno no las quiere”.

Más información Cucuteños se preparan para jornada de manifestación nacional

Resaltó el buen comportamiento de los cucuteños, “esto ha sido un festival, presentaciones culturales, trovadores, bailarinas, actividades artísticas. Ve uno las familias enteras, con niños, es domingo en familia y vinieron a las marchas para decir No Más Petro”.

Los manifestantes se concentraron finalmente en el parque Santander de Cúcuta.