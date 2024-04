FILBo, literatura y escritores

En Hora20 hablamos de libros, de literatura y de letras a propósito del inicio de la Feria Internacional del Libro de Bogotá. Se habló de la importancia de este encuentro para la cultura, de su impacto en el universo del libro. Una mirada a la industria editorial, lo que estamos leyendo los colombianos y del momento literario que vivimos. También una mirada a los proyectos y gestión cultural, así como la forma de acercarnos como sociedad cada vez más al libro.

Regresa a Bogotá la temporada de libros, literatura, grandes escritores y diálogos alrededor de las letras... la llegada de la edición número 36 de la Feria Internacional del Libro de Bogotá vuelve a abrir las puertas de la ciudad a los libros y a más de 500 invitados de 25 países con cerca de 2.000 actividades en más de 20 espacios de diálogo en Corferias, pero también con una feria que se desarrollará en más de 120 espacios por toda la ciudad y 15 eventos en otras regiones del país. Brasil es el invitado de honor bajo el lema Leer la naturaleza, pues las plantas, la biodiversidad, la riqueza natural será uno de los ejes centrales de esta feria, como también lo será la incidencia de la inteligencia artificial en la industria editorial y los múltiples retos que enfrentamos como sociedad.

Esta edición viene marcada también por un importante momento para celebrar las grandes obras y escritores del país... se cumplen 100 años de la publicación de La Vorágine, una obra que exploró la naturaleza y la violencia y que ahora es rescatada y divulgada nuevamente por el Ministerio de Cultura. También se celebra el centenario del natalicio de Arnoldo Palacios, el escritor chocoano autor de Las estrellas negras. De otro lado y después de 10 años de su muerte, la conversación alrededor de Gabriel García Márquez sigue latente a propósito de la publicación de su obra póstuma En agosto no vemos y del lanzamiento en la pantalla de la adaptación de la obra cumbre del novel de literatura, Cien años de Soledad que veremos a finales del 2024.

El cartel de este año de invitados comprende desde los españoles Irene Vallejo, Rosa Montero y Santiago Posteguillo, los argentinos Eduardo Sacheri y Agustina Bazterrica; el mexicano Rodrigo Morlesin y por supuesto desde Brasil Clarice Lispector, Jorge Amado, Rubem Fonseca y Joaquim Machado. La feria también será un escenario de negocios, pues en 2023 con los más de 600 mil asistentes se cerraron negocios por 4,8 millones de dólares.

Lo que dicen los panelistas

Liliana Jaramillo, abogada y experta en asuntos literarios, planteó que la llegada de la feria significa sacar a los estudiantes y jóvenes de las redes y las series, “es el espacio del anonimato, donde llegan personas a la feria y se sienten tímidas en una librería y no saben cómo actuar”. Resaltó que los jóvenes se aproximan a un mundo por descubrir, “el reto es enfrentarse al mundo tecnológico que le roba espacio a la juventud y poder atraerlos hacia los libros. Ese es el reto principal”.

Sobre la relación con la naturaleza, dijo que hace 15 años inesperable que libros sobre el Amazonas, el Magdalena o Humboldt fueran solicitados en las librerías, que fueran los libros más leídos y requeridos, “es una señal de que algo importante está pasando con la naturaleza y la literatura”.

Camilo Hoyos, director del podcast Paredro y director y cofundador de la Fundación Gratitud y Doctor en Humanidades, señaló que la llegada de la FILBo es excepcional y un tsunami de hablar de lectura, de caminar los pabellones y ver qué hay nuevo, “ver las editoriales independientes y un momento importante para quienes nos dedicamos al campo del libro”. Resaltó que escritoras como Irene Vallejo que ha sido el gran fenómeno, es una diálogo que no se puede perder, “quién más ha podido poner el ojo sobre las humanidades, devolvernos la esperanza sobre los libros y la imaginación. No podemos olvidar que dos de los países más importante en donde ha calado son tan dispares como Colombia y Alemania”.

Carolina Sanín, escritora, autora de Somos luces abismales y Tu cruz en el cielo y columnista en Cambio, planteó que la feria le parece más o menos emocionante y agotadora, “me gusta cuando empieza porque hay variación en la rutina y una vez estoy allá el gentío y la incomodidad de Corferias me abruma”. También dijo que es buenísima la feria por la materialidad de la experiencia de la lectura, “es el misterio de un montón de contenidos que no se pueden ver, pero es una especie de procesión cultural a un lugar en el que hay un montón de letras, aunque no las estemos viendo”.

Sobre la relación de la feria con la naturaleza para esta edición, dijo que se puede entender el jardín como un espacio de arrepentimiento por la forma como nos relacionamos con la naturaleza, “tendré la oportunidad de a hablar con Paco Calvo el sábado 20 y con Santiago Beruete el 28 de abril en momentos diferentes, me emociona hablar de las plantas y eso me parece muy bien”.

En entrevista Adriana Ángel, directora de la Feria Internacional del Libro de Bogotá, señaló que en estos primeros días de feria se arrancó con la inauguración, la presencia de los presidentes Lula y Petro y con Irene Vallejo en el acto inaugural quien compartió un hermoso discurso sobre la importancia de los libros. Resaltó que este año hay varios temas como ejes, “el eje central es Leer la naturaleza, hay franja una de programación dedicada a La Vorágine, tenemos muchas charlas sobre esta obra y hablando de esa relectura del clásico de la literatura”. También contó que hay una franja dedicada a raíces sobre saberes ancestrales y la franja para niños, niñas y jóvenes en temas de ciencia. En los asuntos de ambiente y cambio climático participarán Paco Calvo, “un español experto en inteligencia vegetal, hace una investigación desde hace años sobre la inteligencia mínima de los vegetales. También estará Santiago Beruete sobre la relación en los entornos con los jardines”.