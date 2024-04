“Se debe hablar menos de la constituyente y más de problemas de las regiones”: Defensor

En el foro desafío de la democracia realizado por Prisa Media y Caracol Radio el defensor del pueblo Carlos Camargo, señaló sobre que en el país se ha venido expandiendo los grupos armados y que estos temas tan importantes son los que deberían tener el foco de las entidades del Estado.

“Ahora, yo he dicho que las constituciones están concebidas o están previstas, es precisamente, no para amenazar ni para presionar a los órganos de control cuando una iniciativa o un proyecto no ha sido aprobado conforme a la separación de poderes. Entonces, yo digo, ¡hombre!, no se distraiga la verdadera conversación que debe girar en torno a las problemáticas, a la articulación que debe existir entre las instituciones del Estado colombiano”, dijo.

Y fue sobre esto precisamente que hizo un llamado urgente a los ministros especial el del interior para que sea escuchado, pues en esta oportunidad no pudo dialogar con él.

“Vemos como municipios como Candelaria, como Yumbo, como Palmira, como Dagua. Todos esos municipios están asediados y sitiados por los grupos armados ilegales. Y yo quería que en esta gran oportunidad, en el marco de este importante foro de desafíos de la democracia entablar una conversación con él, porque esto es columna vertebral de la democracia, el mantenimiento del orden público. Y también llamar a la reflexión de si efectivamente...”, dijo.

Resaltó finalmente que ha hecho 311 alertas tempranas sobre este tema.