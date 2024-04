Madres comunitarias del ICBF de Riosucio y Aránzazu están trabajando sin contratos.

Manizales

Además, de la falta de pago en hasta 45 días de honorarios las madres comunitarias de Caldas denuncian que en los municipios de Riosucio y Aránzazu están laborando sin contrato, porque algunos operadores no tienen presupuesto asignado para los programas de primera infancia.

“Estas mujeres están laborando porque no quieren dejar sin la prestación del servicio a los niños, pero hasta el momento no tienen contratos y no están recibiendo sus honorarios. En Riosucio se han presentado protestas y paros, pero hasta el momento no hay ninguna solución respecto a estos incumplimientos”, dijo Olga Herrada, presidente del sindicato de la madres comunitarias en Caldas.

Por otro lado, Herrada solicitó al gobierno central una reestructuración de los programas de atención a los menores. En el caso de Caldas, las madres están esperando la asignación de un nuevo director o directora regional que solucione las problemáticas de las madres comunitarias y de los trabajadores en general que participan de los programas de atención en los centros infantiles.

En cuanto a la ciudad de Manizales, la líder sindical indicó que se lograron acuerdos de pago entre las madres comunitarias, los operadores y el ICBF.

