Galán sobre día cívico: Esta es una decisión que no se puede tomar con tan poco tiempo

El pasado jueves 18 de abril el presidente Petro realizó un anuncio que ha sido tomado de manera positiva y negativa por la ciudadanía. El mandatario decretó el 19 de abril como día cívico. Sin embargo, la decisión del mandatario ha sido cuestionada debido a que en este día cumple años.

Además, el tema del día cívico ha sido debatido, ya que el 19 de abril tiene relación con el nombre del M-19

En Caracol Radio estuvo el alcalde Carlos Fernando Galán conversando sobre los motivos por los que decidió no aplicar el día cívico en las entidades del Distrito

“Yo creo que el gobierno nacional va a entender que si hubiera dado esta decisión con antelación nos habríamos podido preparar”

“Hoy tenemos una buena noticia que fue que el consumo , ha sido el día de más bajo consumo, un buen avance y eso hay que seguir profundizando, que bueno que nos unamos todos, pero que lo hagamos con evidencia. Cómo logramos reducir el consumo, valió la pena trabajar en ese tipo de noticias.”

Además, el alcalde se pronunció sobre las palabras de Gustavo Bolívar, “Hemos bajado los niveles de consumo. Hay una diferencia muy importante a los niños, decirles que no vayan a ensuciar, por el tema de los derechos. No es igual decirle a un adulto que disminuya su consumo, a decirle a los menores que no vayan a estudiar”

“Yo supe por los medios ayer. Si tal vez hubiéramos tenido más tiempo, habría sido viable. No me parece viable sumarnos. Una de las situaciones que analizamos con el racionamiento fue tratar que las zonas donde hay más niños, que no tuvieran racionamiento el fin de semana, ya que están en sus hogares y es más fácil atender el tema de la alimentación”.