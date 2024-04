Universidad del Sinú celebra 50 años con mural del maestro Kobra; primera obra en Colombia

Colombia

En su debut artístico en Colombia, Kobra, reconocido como uno de los mejores muralistas del mundo, plasmará en una obra de arte a los ilustres fundadores de la Universidad del Sinú: Elías Bechara y Saray Castilla de Bechara. Esta obra estará impregnada de un poderoso mensaje de paz y armonía, pero sobre todo será el corazón vibrante de la conmemoración del medio siglo de la destacada institución.

La institución de educación superior privada con sede en Colombia, fundada en 1974, ofrece una amplia gama de programas de pregrado y posgrado en diversas áreas del conocimiento, y se destaca por su compromiso con la calidad educativa, la investigación y la innovación. Unisinú tiene presencia en las ciudades de Montería, Cartagena y Bogotá.

Por otro lado, el artista brasileño es conocido por sus representaciones de figuras icónicas y líderes mundiales que han dejado una huella significativa en la historia como Albert Einstein, Nelson Mandela, Martin Luther King Jr., Anne Frank, entre otros. Esta colaboración no solo embellecerá el entorno universitario, sino que también enaltecerá el legado de Unisinú y fortalecerá su posicionamiento internacional como atractivo turístico nacional.

La iniciativa se enmarca en el programa bandera institucional “Ciencia para la Paz”, bajo el liderazgo de la rectora general de Unisinú María Fátima Bechara y la vicerrectora de Innovación y Desarrollo (e) Andrea Ortega Bechara.

¿Cuándo inicia?

El artista inició su obra el 9 de abril en el bloque 7, y el lanzamiento oficial se llevará a cabo el 18 de abril a las 11:00 a.m.; Unisinú Montería invita a toda la comunidad a unirse a esta celebración de arte, paz y colaboración.

¿Quién es Eduardo Kobra?

Eduardo Kobra es un artista callejero brasileño reconocido internacionalmente por sus murales hiperrealistas a gran escala de figuras icónicas y líderes mundiales. Su trabajo explora temas como la paz, la unidad y la inclusión.

Además, sus obras han sido presentadas en lugares emblemáticos como el Times Square en Nueva York, el Muro de Berlín y la Galería Nacional de Retratos de Londres. Kobra ha recibido numerosos premios y reconocimientos por su arte, y su trabajo ha sido destacado en publicaciones como The New York Times, The Guardian y The Huffington Post.