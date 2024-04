Medellín, obligado a vencer a Patriotas para continuar con la ilusión de clasificar

Este jueves 18 de abril, después de las 6:10 PM, rodará la pelota en el Estadio la Independencia de Tunja para el juego entre Patriotas e Independiente Medellín por la fecha 17 de la liga colombiana. Partido importante para los antioqueños que llegan obligados a ganar para continuar con aspiraciones de clasificar al grupo de los ocho, por su parte el equipo boyacense está eliminado y pensado en la tabla de descenso.

El juego estuvo en vilo, hasta último momento estuvo en duda si se iba a realizar. Pues el DIM comunicó que no se presentaría al compromiso si no cambiaban la designación de Nicolás Gallo como arbitro del compromiso. Sin embargo, la Dimayor no apeló a su petición y Gallo continuará como encargado.

Patriotas, que viene de vencer al Boyacá Chicó en el clásico de Boyacá por 2-1, no vive su mejor campeonato, se ubica en la casilla 19 con apenas 15 unidades, luego de 4 victorias, 3 empates y 9 derrotas. El equipo boyacense ya eliminado buscará sumar la mayor cantidad de puntos en las fechas que le quedan pensando en la tabla del descenso donde es último.

Por su parte, el DIM llega obligado a sumar de a tres si quiere seguir con el sueño de clasificar al grupo de los ocho. El equipo antioqueño ha tenido un 2024 llenó de altibajos, se ubica en la casilla 11 con 22 unidades, producto de 6 victorias, 4 empates y 6 derrotas. En su última salida viene de quitarle el invicto y vencer 1-0 al Bucaramanga.

Una de las principales novedades del equipo dirigido por Alfredo Arias pasa por la ausencia de Yairo Moreno, que no se recuperó de su lesión y nuevamente será baja.

Últimos partidos entre ellos con amplia ventaja para el DIM

En los últimos 20 compromisos entre ellos, la ventaja se la lleva el Medellín, que ganó en 14 oportunidades, 2 veces terminaron en empate, mientras que Patriotas se llevó la victoria en 4 ocasiones.