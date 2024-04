Criticas al Pnis hace representante curul de paz en Norte de Santander

Cúcuta

Desde la curul de paz que representa a Norte de Santander el dirigente político Diógenes Quintero llamó la atención por la demora en la respuesta gubernamental a los territorios afectados por la siembra de coca.

El parlamentario dijo a Caracol que “para nosotros en el Catatumbo si hay conflicto armado no nos pasa a un segundo plano si la gente no tiene que comer.Esos campesinos que vitoreaban al presidente en El Tarra cuando hablaba de gradualidad, que decepcionados están hoy, que frustrados después de dos años de gobierno y no han llegado las soluciones”.

Y agregó que “el Pnnis en los años de implementación logro aumentar las áreas cultivadas, la deforestación y en medio de estos dos puntos aumento la productividad de la coca, en departamentos como en Norte de Santander”.

“Solo el 35 participan del Pnis y no es porque las comunidades no quieran sino porque nunca se les dio la oportunidad.pareciera que la premisa del gobierno es no erradico, no confronto a los pequeños cultivadores pero los asfixio, no les doy oportunidad hacía una economía licita” dijo el líder político.

En Norte de Santander hoy tiene más de 45 mil hectáreas de coca sembrada.