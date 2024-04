“Sepelio del Eln en Teorama es una violación al cese”: Comisionado de paz

Cúcuta

Las autoridades en Norte de Santander lamentaron que se haya producido una nueva violación al cese de hostilidades en la región del Catatumbo en medio de un funeral que se adelantó en el corregimiento de San Pablo, en el municipio de Teorama.

El Alto Comisionado de Paz en Norte de Santander Luis Fernando Niño explicó a Caracol Radio que se adelanta un acuerdo de paz con el Ejercito de Liberación Nacional Eln, “se están haciendo unos acercamientos, y en medio de estos hay unas mesas de negociación, esto es lo que se esta desarrollando”.

Y agregó que “están congeladas las mesas en Caracas pero hay un decreto de cese al fuego, dentro de ellos las condiciones determinan que no haya inteligencia militar, no hayan operaciones, pero tampoco que hayan otras acciones, extorsión, secuestros, reclutamiento, presencia de minas y por supuesto la no presencia de ellos uniformados en los cascos urbanos, con armas cortas, largas”.

Indicó que “hay algo que nos sigue preocupando con los dos grupos que están en el proceso, el Eln y las disidencias armadas, con presencia de niños y niñas, incluso de brazos cuando reparten útiles en los colegios o cuando salen en esta caravana”.

Explicó que “le hemos pedido al mecanismo de monitoreo es que en Norte de Santander tenemos voluntad de paz, pero que se respeten los ceses al fuego y al acuerdo que se esta firmando con ellos”.

Finalmente dijo que “esperamos que ellos escalen esta situación a la mesa de negociación para que ellos determinen que van hacer con sus hombres en el territorio. Esos correctivos se deben tomar porque sino se va perdiendo la confianza, en el mecanismo y en los grupos para la firma de un acuerdo”.