Sabios no regresará a Manizales tras no llegar a acuerdos con la Alcaldía local

El equipo profesional de baloncesto, Sabios, y que compite actualmente en el municipio de Palmira, Valle del Cauca, no volverá por ahora a la ciudad, luego de dialogar con la administración municipal y no llegar a consensos. Álvaro Montoya, presidente del club, mencionó que Manizales no cuenta con más escenarios para competir en la liga profesional de baloncesto luego de los retrasos en las obras del coliseo mayor. Además comentó que la Corporación Baloncesto Profesional, dueño del equipo, es de carácter privado y no buscan prestarlo, cederlo ni alquilarlo.

“Siempre ha habido voluntad de ambas partes para lograr que el baloncesto pueda volver a Manizales, pero hay unas dificultades que nos lo impide. El alcalde Jorge Eduardo Rojas ha querido que el equipo vuelva a ser de la ciudad, pero el problema es que el equipo es privado. Vamos a ver si logramos llegar a acuerdos para el segundo semestre del año”, afirmó.

Agregó también que le propusieron a la alcaldía nombrar un gerente para la corporación y tener un manejo del equipo, sin embargo, piden más apoyo al sector privado.

Manifiestan que tienen voluntad para retornar, pero dicen que la principal dificultad es la ausencia de escenarios deportivos.

