Riesgo de apagón: las causas y rutas para evitar una crisis

En Hora20 el análisis al riesgo de racionamiento de energía que podría enfrentar el país en las próximas semanas ante la escasez de lluvias, el bajo nivel de los embalses y la caída en la capacidad de generación de energía. Se habló de las causas y de los errores que se han cometido, al tiempo una mirada a las soluciones y salidas a los problemas que hoy enfrenta el país, así como el rol de las térmicas.

Días de tensión vive el país por lo que podría ocurrir durante las próximas semanas en lo que tiene que ver con el suministro de energía. El nivel de los embalses sigue cayendo, el precio de la energía aumenta y las posibilidades de un racionamiento de energía podrían ser cada vez más reales según algunos actores del sistema. Los embalses están al 29,46%, el domingo estaban en el 29,75%, muy cercano al 27% el nivel establecido por la Creg para entrar en una fase crítica que podría alertar sobre un apagón. No obstante, el ministro de Minas, Andrés Camacho ha dicho que no hay riesgo de racionamiento, no obstante, el director de la Creg, ha dicho que el racionamiento sí es una opción.

De otro lado, el precio de la energía en bolsa sigue creciendo, ha tenido máximos de $1.100 pesos kilovatio hora y un promedio de $1.055, de hecho, el precio de la energía ha crecido hasta un 20% desde que inició el fenómeno de El Niño. El valor de generación también se ve impactado por la generación vía plantas térmicas, pues hoy representa un 50% de la generación de energía del país despachando actualmente 113 gigavatios hora y con una capacidad máxima de 119 gigavatios hora, es decir, estamos cercanos a la capacidad máxima de generación vía termoeléctricas.

Ante este panorama se han planteado iniciativas como el fortalecimiento de la generación térmica, el ahorro de energía, los planes de incentivos y sanciones por altos niveles de consumo tanto de agua como de energía, el freno a la exportación de energía a ecuador, la entrega de excedentes y las conexiones temporales.

Lo que dicen los panelistas

Natalia Gutiérrez, presidenta ejecutiva de Acolgen, exviceministra de Minas y expresidenta de la Agencia Nacional de Minería, señaló que la probabilidad de racionamiento nunca es 0 y manifestó que la realidad es que el sistema después de que se apagó en los 90, se diseñó un mercado que se actualizara para enfrentar una sequía, “nos tenemos que preparar y por eso necesitamos señales de política pública para que el parque de generación crezca al mismo ritmo en el que crece la demanda. El Centro de Despacho levantó alarmas hace dos semanas, alarmas que toca atender”. Explicó que la diferencia de este Niño es que es mucho más pronunciado y fuerte, “las lluvias se demoran en llegar, estamos migrando al periodo neutro y los embalses no se están recuperando”. También destacó que hay retrasos en la entrada de proyectos, “la energía que se necesitaba para este Niño no entró, entonces el balance de generación de energía es apretado y la demanda crece a una gran velocidad”.

En cuanto a las soluciones, dijo que frenar las exportaciones de energía a Ecuador es muy importante, así como mantener la disponibilidad de gas y una logística impecable para que se mantenga el funcionamiento de las térmicas. Por último, dijo que tenemos que mejorar oferta y disminuir demanda, “hay proyectos en prueba que se pueden conectar y entregar energía. Entre ayer y hoy salieron resoluciones que dan ese permiso que entrega excedentes al mercado”.

Jorge Valencia, exdirector de la Creg, ingeniero civil y exdirector de la UPME, planteó que se olvida que la demanda en la relación con la reserva frente el 2016 y 2020 era superior a lo que tenemos hoy, “ahora tenemos menos días de reserva frente a lo que tenía en su momento y hay que ser más responsables con el consumo, dar señales claras en los hogares, el “Apagar paga” en el que el que gasta más debe pagar mucho más y al que ahorre se le da un beneficio en la factura”. Sobre las termoeléctricas dijo que estamos llegando al tope de generación, “entonces toca echar mano de lo que tenemos instalado en el país y que se utiliza es para emergencias de las industrias”.

Manifestó que una vez pase El Niño los embalses van a terminar muy secos, se gastarán las reservas y se va a tener que llenar otra vez, “como no conocemos la intensidad, se debe planear para un escenario probable y ver cómo recuperamos los embalses”.

Para Jaime Orjuela, director de regulación del Grupo de Energía de Bogotá, consultor, profesor universitario y experto en regulación, estrategia y planeación, el Niño del 2015 y 2016 no solo no estuvo Guatapé activo, también hubo problema con una térmica en el Caribe, “en este Niño hemos tenido suerte, no se ha dado una contingencia crítica y el ministro Camacho ha estado activo, pero la Creg apenas tiene una persona en propiedad, cuando debe trabajar 24/7, pero no hemos tenido es y no tener una Creg en plena operatividad es crítico”. Destacó que tener un Niño extenso y el retraso en infraestructura, plantea un escenario crítico, “si algunos proyectos no entran, Bogotá y el centro del país estaría sometida a pequeños racionamientos programados”.

Para Manuel Maiguashca, exviceministro de Minas, economista y consultor, tenemos una condición feliz en cuanto a generación, pues la capacidad hídrica provee energía económica y limpia por mucho tiempo, “por la vía térmica estamos generando poco más del 50% y quemamos todo lo que arda y eso es lo que se requiere. Después de 1992 vino una generación traumatizada. Cada Niño tiene sorpresas, el del 2015 fue intenso”.

Aclaró que la condición hoy es diferente porque los aspectos físicos son diferentes, “no entraron algunos proyectos, hay demanda mayor, hay un Niño que dio tiempo, pero en abril 26 vemos cosas atípicas”.

Sobre la necesidad de gas para el funcionamiento de las térmicas, dijo que hay gas local y una planta de importación en la costa norte que permite enviar gas a las térmicas, “eso por ahora y uno pensaría que el combustible funciona, pero en la operación siempre hay emoción, entonces se pensaría que el suministro está allí, aunque podríamos ver en 2025 desabastecimiento de gas y eso es un problema diferente, pero que se debe abordar”.