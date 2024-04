Este es mi Macondo: Jorge Iván Salazar, libros y colección de Cien Años de Soledad, Gabo

Armenia

A propósito de los 10 años que se cumplen hoy de la muerte de GABO, en Armenia un ingeniero tiene su propio macondo con la colección más grande de la obra de cien años de soledad y un museo con los elementos que se mencionan en el libro.

Estamos hablando del ingeniero Jorge Iván Salazar que desde hace 18 años colecciona la obra nobel de Gabriel García Márquez Cien Años de Soledad y hoy tiene 422 volúmenes en 48 idiomas, pero su pasión por macondo ahora lo llevó a tener un museo con los elementos que son mencionados en el libro Cien Años de Soledad.

Hablando de los 10 años de fallecimiento del Nobel Gabriel García Márquez que además en Caracol se ha hecho un especial muy importante y nos hemos venido a la casa de Jorge Iván Salazar aquí en el norte de Armenia donde guarda un tesoro muy grande aquí en su casa y ahora ya es un tesoro doble porque antes cuando vinimos aquí habíamos hablado de la colección de Cien Años de Soledad de la cantidad de volúmenes, que ya nos va a contar, pero ahora le ha incluido algo adicional a eso que ha seguido coleccionando por supuesto y tiene que ver con todos sus elementos que aparecen en ese libro digamos en el las cosas de Macondo en el libro de 100 años de soledad, cosas que tiene por supuesto un valor muy importante.

422 Volúmenes en 48 idiomas de Cien Años de Soledad

Yo empecé con esta colección hace 18 años coleccionando el libro por libro por todas partes del mundo, donde viajo, por Internet, con amigos, en subastas y ya hoy en día tenemos 422 ediciones en los 48 idiomas por todas partes del mundo conseguí, por ejemplo, una edición en feroés, es maravillosa porque es una isla al frente de la península escandinava, donde viven muy pocas personas porque la situación climática allá es muy difícil y que hayan traducido esta obra al feroés eso me sorprendió

Cien años de soledad en el libro más grande del mundo

Jorge Iván Salazar, Cien Años de Soledad en 2.5 kilómetros de cinta y el museo de Macondo. Foto Adrián Trejos Ampliar

Una persona de Neiva utilizó rollos de registradora, esos rollitos y empezó a transcribir Cien Años de Soledad y hoy lo tiene, como el libro más largo que hay 2. 81 km transcritos a mano. Es una verdadera locura y estuve por muchos años detrás de este señor para que me la vendiera y realmente hace 20 días logré hacer negociación con él, eso es de los últimos o el último ese es de los últimos porque el último realmente, eh, me llegó una edición en japonés que es horizontal no se lee vertical. Es horizontal y se lee de atrás para adelante, entonces es una edición bastante interesante que la había comprado desde el año pasado, pero por A B o C motivo solo me llegó la semana pasada.

Yo creo que todos los amigos familiares que veían con recelo esta locura ya se metieron en el cuento. Entonces muchos amigos que están por ejemplo en Europa y pasan por una librería preguntan por cien años de soledad y me mandan un WhatsApp con fotos Iván lo tienes o no lo tienes entonces, realmente tengo 50 o 70 personas amigos que están por todas partes buscando me también libros entonces todo el mundo metió en este cuento

Museo de Macondo

Es tan difícil conseguir un libro nuevo, sí y ya es tan complejo que dije, oh, ya voy a coleccionar todos los objetos que ya mencionan Cien Años de Soledad. Entonces empezando por los inventos que llevaba Melquiades el gitano con todos sus amigos llevaban cada año a Macondo, entonces arranque allí con la esfera para el dolor de cabeza con el loro de colores con el mico con el catalejo, con el hielo, con el imán con la dentadura postiza, con la lupa, con la gallina que ponía los huevos de oro, entonces ahí arranque y así continué entonces ya es cómo fue consiguiendo todo.

Como inicio la colección

Yo no sabía nada de anticuarios absolutamente nada y yo decía, oye, ese dicho muy popular de uno lo único viejito que puede tener la mamá sí, y a mí esa parte anticuarios, no. Y entonces me tuve que adentrar en ese mundo y es un mundo también muy apasionante y anticuarios aquí en Colombia hay maravillosos y en Europa hay unos que uno queda asombrado, entonces fui consiguiendo uno por uno y volví a leer Cien años de soledad, subrayando cada uno de esos elementos y fui consiguiéndolo por todo el mundo y algunos también por internet, entonces hay unas obras muy buenas aquí en objetos como es el acordeón que fue del Julio Flores ese gran poeta colombiano y una familiar, una tataranieta, lo tenía entonces logré que ella me lo vendiera, esto no es de que se lo compré, sino de que se lo prestó a la humanidad para que estuviera en esta colección.

Elementos difíciles de encontrar

Sí, hay elementos muy interesantes y muy difíciles de conseguir, por ejemplo, los gringos cuando llegaron a las bananeras de Macondo necesitaron un luxómetro un kilómetro y un calibrador para el tamaño del bananos y entonces empezando porque yo no sabía que era, entonces me tuve que meter a Internet y mirad la tecnología que se usaba en el año 1920, por ejemplo, entonces a buscarlo en alguna parte del mundo que estuviera ese, pero de esa época y que estuviera funcionando porque aquí prácticamente todo funciona todo lo que tú ves, el molino de café italiano de 1880 es un Colino de un molino realmente maravilloso. A mí me encanta las botellas de cerveza, de 1920, piel roja paquete de piel roja de 1925 sin destapar con el sello, un daguerrotipo que muy pocas personas sabíamos o yo no sabía que era un daguerrotipo donde tuve que poner a funcionar y resulta que un día que robó tipo es antes de la fotografía es un positivo y un negativo entonces conseguir un daguerrotipo de verdad aquí por ejemplo en Colombia

Conseguir la máquina de escribir igual de la que Gabo utilizo para escribir Cien Años de Soledad en un Estado de los Estados Unidos, la cámara está impecable y en ese anticuario donde la conseguí ocurrió un gran tornado, entonces todo quedó destruido e inundado menos el sótano del anticuario y allá estaba esta máquina.

Gabo escritor vs el Gabo de ideas políticas

El Gabo persona no era muy afín, a mí, las ideas políticas de él la forma en que se fue Colombia las veces que rajó de Colombia y yo voy con ese Gabo no voy muy bien, al Gabo escritor, el que admiro, entonces no, no me he soñado ninguna vez, pero yo quisiera que sus hijos, especialmente Rodrigo en algún momento viniera para que conociera para que conozca esta colección tan maravillosa,

Esta colección no le pertenece a Jorge Iván Salazar le pertenece a la humanidad, yo esta colección, Si me muero pasa a manos de mi hijo, el menor, pero yo le he dicho que, si no la va a cuidar con el amor, que yo le he cuidado, si no le va a dedicar todo el tiempo, entonces necesito que se la entregue a una biblioteca de una universidad de orden nacional.

Este es mi Macondo

Sí, este es mi Macondo, de las cosas maravillosas, que uno puede tener es tener una afición por algo, los orientales les enseñan a sus hijos un arte, a tocar piano, a escribir poemas, a pintar nosotros aquí en el en el trópico, nosotros nos no le hacemos, no hacemos eso, entonces después de viejo viene a conquistar esta pasión por los libros por Cien Años de Soledad y realmente esto ocupa un lugar muy importante macondiano de mi vida. Yo creo que algún tornillo se me tuvo que haber zafado un poquito para hacer esta colección.