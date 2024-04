Gobierno Nacional presentará ante el congreso proyecto ley de datos

En el marco de la asamblea anual de la Cámara de Comercio Colombo Americana (AmCham Colombia), el ministro TIC, Mauricio Lizcano, anunció que el Gobierno presentará ante el Congreso de la República un proyecto de Ley que dictará disposiciones para el uso, intercambio, aprovechamiento de la infraestructura de datos del Estado y la interoperabilidad de los sistemas de información de las entidades públicas.

“La Inteligencia Artificial se basa en datos, y en Colombia no tenemos una cultura de datos. Por eso, con este proyecto vamos a incentivar y obligar a las entidades del Estado a que tengan que producir datos anónimos, que puedan servir para construir Inteligencia Artificial.”, manifestó el ministro TIC, Mauricio Lizcano.

En ese sentido, el ministro explicó que hay muchos datos que no tienen nombre y apellido y que no necesitan una regulación tan exhaustiva. Sobre esos datos, en los que no se les está violando la privacidad a nadie, es sobre los que se trabajarán según indicó Lizcano. Además destacó que el proyecto de Ley de datos radica en la importancia de cuidar y saber manejar este sector, porque se han convertido en bienes que generan valor económico y social.