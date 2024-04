SuperSalud dijo que no ha sido notificado de la denuncia penal en su contra

El SuperSalud, Luis Carlos Leal, dijo que hasta el momento no ha sido notificado de la denuncia penal que fue presentada en su contra por el grupo Keralty.

“Yo no he sido notificado de ninguna apertura de investigación, lo he visto a través de medios de comunicación la declaración del abogado de Keralty y claro que estaremos dispuestos a responder con la justicia de manera oportuna como debe ser”, señalo.

Y agrego que la “superintendencia ha actuado de acuerdo con las normas vigentes y con la ley y que la medida que se ha impartido en intervención frente a Sanitas, a Nueva EPS y a SOS, tienen toda la argumentación y el sustento jurídico”, dijo.

Así mismo dijo que nunca ha estado impedido en la toma de decisiones frente a la EPS Sanitas.

“No hay ningún tipo de impedimento cuando en particular la Corte ha manifestado que se debe proteger la opinión en particular de actores políticos. En esa época yo era concejal de la ciudad de Bogotá, tengo derecho a expresar mi opinión y no era una opinión particular en contra de Sanitas”, aseguró.

Finalmente advirtió que las cifras que ha entregado la Supersalud para hacer esas intervenciones, son reales porque las han comprobado de lo entregado por las entidades de Salud.

“En ese mismo aspecto y en ese mismo sentido se le entregó de manera oportuna y clara todos los documentos y archivos que sustentan la toma de decisión por parte de la Superintendencia Nacional de Salud frente al acto administrativo, en particular frente a Sanitas y 9PS, que fue el acto que profirió la Procuraduría, y no veo razón por la cual se esté diciendo eso que digamos es falso”, dijo.