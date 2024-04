MinEducación investigará a la Universidad del Rosario por presunta crisis financiera

Recientemente la facultad de economía de la Universidad del Rosario publicó un análisis del estado financiero de la institución entre los años 2016- 2023 que gran parte de su capital financiero está invertido en capital físico, como edificios. Además detallaron que si la universidad tuviera que pagar sus pasivos corrientes hoy, no lo podría hacer. Y al contrario, presenta una deuda de 120 mil millones de pesos que, no solamente no puede pagar los intereses adeudados con la operación de la universidad, sino que le haría falta 97 centavos adicionales por cada peso para poder hacerlo. Es decir, por cada peso adeudado en intereses debe conseguir dos pesos.

Tras la situación anteriormente expuesta, la cual ha sido denunciada por profesores, estudiantes y demás cuerpo administrativo, el Ministerio de educación Nacional visitó a la Universidad, encuentro que estaba programado por un tema financiero, pero en el desarrollo de los reclamos la Dirección de Vigilancia del Ministerio decidió ampliar el proceso a aspectos de calidad, determinada por el bajo rendimiento de los estudiantes, el despido de reconocidos profesores y el recorte de los monitores académicos, además de la disminución del presupuesto de los fondos de beca.

Bajo esos argumentos, la Dirección de Vigilancia del Ministerio recogió las peticiones de los voceros de la comunidad estudiantil y el cuerpo docente, en esa misma medida solicitó un archivo de evidencias que sustenten las denuncias hechas contra el rector Alejandro Cheyne y las directivas. El Ministerio se comprometió a estudiar la situación y entregar un informe en aproximadamente dos semanas. Y dependiendo de lo que encuentren, existe la posibilidad de que entre una intervención de otras entidades gubernamentales como el Ministerio de Trabajo; esta última debido a las denuncias de algunos profesores a los cuales aún no se les ha efectuado el aumento salarial correspondiente a 2024.