Junior Santiago grabó de nuevo clásicos del vallenato que se inmortalizaron en su voz

Vallenato

Desde hace más de 30 años el cantante vallenato Junior Santiago ha logrado encumbrar varias canciones exitosas que maduran con el tiempo, algo difícil en un país en donde constantemente aparecen nuevas voces vallenatas.

“Inconfundible” es el álbum en el que aglutinó una docena de éxitos, interpretados en vivo pero con el sello de su voz que simplemente se ha fortalecido década por década.

En esta publicación recopilatoria de éxitos se encuentran canciones como: Quiero Volar, No me vuelvo a ilusionar, No me resignaré, Niña bonita, Mi Ropita vieja, entre otros.

Junior explica que en este caso las canciones tienen ligeros cambios en cuanto a la entonación y velocidad, sin cambiar la esencia en las letras y en la musicalización (ritmo).

El álbum tiene la producción de “Chichito Guerra” quien fuera partícipe en la grabación y arreglos de gran parte de estos éxitos cuando pertenecía al Binomio De Oro.

“Quiero volar” es la canción, autoría de Wilmar Bolaños, más reconocida y apreciada desde que apareció, cuando Junior Santiago hacia parte del Binomio de Oro. Ha logrado más de 70.000.000 de reproducciones solo en plataformas que permiten su contabilización y emisoras musicales que así lo reportan.