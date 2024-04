15 mil cuentas embargas por retraso en el pago de impuestos de vehículos venezolanos

Cúcuta

En Norte de Santander se embargaron 15 mil cuentas de propietarios de vehículos de placas extranjeras quienes desde el año 2020 están en mora con el fisco departamental.

El secretario de hacienda de Norte de Santander, Sergio Entrena, dijo que desde el 8 de abril se están haciendo el embargo de cuentas bancarias por demoras en el pago de impuestos.

Resalto que “aplicamos ya los embargos en aquellas personas y vehículos extranjeros que se registraron y que están pendientes con obligaciones pasadas desde el 2020. Nosotros enviamos las notificaciones a los bancos para que ellos intervengan”.

En Norte de Santander hay un promedio de 62.000 vehículos con placas extranjeras que participaron del registro realizado por el gobierno nacional y en el que participó la administración departamental.

Detalló que “es necesario informarle a la ciudadanía que estos embargos son parte de la función de la secretaría de hacienda y el recurso va a los municipios de las unidades funcionales fronterizos. El llamado es que revisen el estado de sus deudas, hay un personal dedicado a atender solo esta solicitud”.

Concluyó que “tienen que pagar directamente, no hay acuerdo de pago para las personas que no están al día con estos pagos. Hasta que no se culmine el pago no se levanta el embargo, las cuentas embargadas vuelven a la normalidad en menos de 24 horas de realizar la cancelación”.