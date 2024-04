“The River” llega a conquistar corazones con su nuevo tema ‘Responde’

Cartagena

Con solo 10 años de edad, Roberto Mario Combat Carrillo, mejor conocido en el mundo artístico como “The River”, ha demostrado que su pasión es la música. Desde muy pequeño sus padres, Rayza Carrillo y Roberto Combat, descubrieron su talento para el canto y el baile, por lo que decidieron apoyarlo desde el primer momento.

Antes de hablar y caminar, “The River” aprendió a bailar y balbucear canciones. Sus inicios fueron en un grupo musical llamado ‘Los pequeños talentosos’, con quienes realizó sus primeras presentaciones y su primera grabación de la canción ‘Perrealo’; pero solo bastaron unos meses más para conocer al que hoy es su mentor, Jheral El Insuperable. Sin duda, cuando este dúo se reúne en el estudio KKPROD QALITY a hacer música, sale tremendo hit.

Así fue como crearon ‘Responde’, de la autoría del productor y cantante Jheral El Insuperable. “Es un caso de la vida real, pues me pasó en el colegio con una niña que me miraba, hablaba de mí con sus amigas, pero cuando yo la llamaba porque quería hablar con ella nunca me prestaba atención, después descubrí que la niña vivía por donde mi abuela, y fui a visitarla para hablar con ella, pero tampoco quería hablar conmigo, no me respondía los mensajes y por eso salió la canción”, explicó el artista cartagenero.

El videoclip de ‘Responde’, que ya lo pueden encontrar en todas las plataformas digitales, fue grabado por el productor audiovisual Luis Monrroy, mejor conocido como Monraw. Las escenas se realizaron en el restaurante ‘Nuestros tres tesoros’, ubicado en la paradisíaca isla de Barú, contó con la participación de la bailarina y modelo Thaliana Morelos, y está lleno de mucho color, alegría, baile, buena música y paisajes caribeños.

Sobre sus proyectos, “The River” contó que seguirá promocionando la canción ‘Responde’ para que todos puedan escucharla y también seguirá llevando su show a los colegios de Cartagena para que los niños continúen enamorándose de su música. Además, este 2024 está preparando un álbum de canciones y un gran evento especial.

“Tengo 5 o 6 temas ya grabados para sacarlos en el transcurso del año con sus videos, ahora a mitad de año, junto con mi equipo de trabajo vamos a hacer un evento para todos los niños de la ciudad, donde habrá artistas invitados y muchas sorpresas, se llamará ‘El concierto de la nueva era’”, puntualizó.

“The River” cursa quinto de primaria en el colegio Centro de Aprendizaje Despertando Talentos, estudia técnica vocal en Bellas Artes y está en la academia de baile urbano Latin Dance. Además, le gusta jugar futbol y básquet con sus amigos del conjunto residencial donde vive con sus padres y su hermano menor.