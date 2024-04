Motociclista prefirió incendiar su moto antes de que tránsito se la llevara

Bucaramanga

En la madrugada de este domingo, al rededor de las 12:30 a.m. se presentó un hecho de intolerancia. La Dirección de Tránsito de Bucaramanga se encontraba realizando operativos de control y despeje en el sector de ‘Cuadra Play’ donde varias motos fueron inmovilizadas por incurrir en infracciones de tránsito.

En el operativo se le pidió los papeles a un ciudadano de nacionalidad extranjera, que se encontraba violando las normas de tránsito. Según las autoridades, desde el comienzo actuó de forma agresiva con los uniformados.

La Dirección de Tránsito inmovilizó la moto de este extranjero, que los siguió hasta el sector de San Pío para tratar de bajar su motocicleta de la grúa. Ante la imposibilidad y frustración, el hombre prefirió incendiar su moto, según el director de tránsito, Carlos Bueno, con la intención de causar un incendio mayor. Gracias a la intervención de la Policía Nacional se logró capturar al responsable y se evitó una tragedia mayor.

Carlos Bueno, hizo un llamo a mantener la calma y buscar soluciones pacíficas: “A pesar de estos actos imprudentes, continuaremos con nuestros operativos para garantizar la seguridad vial de nuestra comunidad. Además, me he dirigido personalmente a poner la denuncia, para que este hecho no quede impune”.