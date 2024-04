“En este momento no es mucho lo que podamos hacer”, Tomás González, ex ministro de minas

Tras la alarmante situación que presentan los bajos niveles de agua en los embalses del país, que llevó a las autoridades a adoptar medidas como, por ejemplo, los racionamientos de agua y llamado de concientización al ahorro; no han sido suficientes puesto que, según la compañía XM, al cierre del sábado 13 de abril bajaron estos bajaron al 29.96%, cuando el punto de no retorno establecido por los analistas del sector energético es del 27 %.

Ante esto, Tomás González, ex ministro de minas y energía y director del Centro Regional de Estudios Energéticos (Cree) aseguró en Caracol que a estas alturas no es mucho lo que se pueda hacer para lograr que el nivel de los embalses no siga disminuyendo. Asimismo, aseguró que el país depende de las lluvias para que las plantas térmicas que generan energía puedan seguir en funcionamiento y no haya problemas de desabastecimiento.

“Abril está siendo muy seco y no ha llovido lo que lo que quisiéramos que estuviera lloviendo, y dependemos de que tanto crezca la demanda. Y sobre la demanda todavía hay cosas que se pueden hacer, pero el gobierno ha sido muy reacio a hacer programas serios de reducción de demanda y ahorro. Entonces estamos en este momento con los dedos cruzados”, Tomás González, ex ministro de minas y energía.

En ese sentido, indicó que el Gobierno Nacional tenía la obligación de nombrar comisionados que atendieran la situación de los embalses en las regiones del país, mucho antes de que se agravará la crisis de sequía. González también aseguró que nadie sabe con certeza qué pasará porque estos siguen disminuyendo tras el fenómeno del niño. Es decir, si llueve la situación es menos crítica, pero si no llueve como está pasando en estos momentos, las medidas serán más rigurosas.