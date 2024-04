Alerta en el Atlántico por probabilidad de incendios forestales

El departamento del Atlántico se encuentra entre los territorios del país bajo alerta por incendios de cobertura vegetal, según el más reciente reporte del Instituto de Hidrología, Meteorología y Estudios Ambientales, IDEAM.

En el departamento son 20 los municipios que tienen alerta roja, mientras que los municipios de Campo de la Cruz, Santa Lucía y Suan están con alerta naranja.

El IDEAM explicó que este panorama se debe especialmente a la temporada seca que atraviesa la región Caribe, la cual se espera que se extienda hasta el mes de junio, cuando iniciarían las lluvias en el territorio nacional.

Según Mirovan Sverko, meteorólogo del IDEAM, todo el departamento está en una condición vulnerable para que se presenten este tipo de incendios.

“La región Caribe está en una zona donde tiende a prevalecer el tiempo seco, la poca nubosidad y la alta radiación, por lo tanto eso es susceptible a que haya incendios de cobertura vegetal”, explicó el funcionario.

Recomendaciones

Desde el IDEAM recomiendan principalmente a los ciudadanos evitar quemas, botar basuras o colillas de cigarrillos en reservas o áreas protegidas, propensas a este tipo de incendios.

“Para los habitantes y ciudadanos, no hacer quemas en áreas protegidas como las zonas de parques o reservas naturales especialmente. No botar basuras en esas zonas, como por ejemplo, vidrios o botellas, ya que eso crea como una lupa cuando hay alta radicación solar y el rayo a través del vidrio crea una condición que puede generar un incendio. No botar colillas de cigarrillos”, recomendó Suerko.

A su turno, el subsecretario de Atención del Riesgo de Desastres del Atlántico, Nelson Oquendo, aseguró que no sirven los esfuerzos de las autoridades y bomberos, si la ciudadanía no pone de su parte para evitar este tipo de emergencias.

“De nada sirve el esfuerzo que estamos haciendo desde la Gobernación del Atlántico, con la inversión que estamos haciendo al cuerpo de Bomberos y la capacitación que ellos van a recibir por parte del Sena, si no tenemos a un pueblo consciente de esta situación, por eso hacemos un llamado a que evitemos por todos los medios, hechos de incendios”.