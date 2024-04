Una de forma de interpretar la soledad en el largometraje “Diòba”

Cine

Las salas de cine alternativas en Colombia, reciben desde el 11 de abril a “Diòba”, una película escrita y dirigida por Adriana Rojas Espitia, un relato abierto, con una narración de tiempos dilatados, adentrándose en la cotidianidad de su protagonista, una mujer indígena Embera Eyabida, que sufre por un conflicto interno. La narración se presenta en dos tiempos uno objetivo y otro subjetivo, convirtiéndose en una experiencia sensorial para el espectador.

Sobre la concepción del guion ya que no tiene diálogos, Adriana Rojas dice a Caracol Radio, “es un guion muy atípico de muy pocas páginas, yo no trabajo bajo el modelo que se rige de una pagina es un minuto, sino que trabajo los relatos de manera mucho más abierta, no son relatos que tengan 3 puntos de giro, empiezo a escribir el relato muy sencillo y ya el tratamiento audiovisual y estético es cómo vamos a presentar la película, de manera fotográfica y sonora, estoy buscando una experiencia en el cine donde la gente vea más planos pictóricos acompañados con un diseño sonoro que los sumerja en la vida de Diòba”.

“Diòba” es una mujer indígena que ha perdido sus raíces. Tiene 63 años, vive sola en una humilde vivienda campesina, la cual está ubicada dentro de un bosque. Es una persona ermitaña, obsesionada con una foto que tiene colgada en su cuarto. Llega el día en que Diòba tendrá que batallar con sus delirios, revivirlos y expulsarlos. Esto podrá ayudarla, o no, a reencontrarse con ella misma, con su esencia, con sus raíces.

El largometraje tuvo su estreno mundial en la edición 61 de Ann Arbor Film Festival en Estados Unidos, donde fue seleccionada para la competencia en la categoría Largometraje de Ficción. Luego, ha tenido un recorrido por festivales y eventos en Argentina, Brasil, Perú, Chile e Italia. “Diòba” se estrena en Colombia el 11 de abril de 2024 en salas de cine alternativas.