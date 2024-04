Novak Djokovic le quita el récord a Nadal y regresa a semifinales nueve años después

El serbio Novak Djokovic superó el compromiso ante el australiano Félix de Miñaur, por 7-5 y 6-4, y alcanzó, nueve años después, las semifinales del Masters 1000 de Montecarlo, que ha conquistado en dos ocasiones, en el 2013 y el 2015.

El número uno del mundo tardó dos horas en ganar por segunda vez en tres enfrentamientos, la primera en tierra, al jugado oceánico, undécimo del mundo, que nunca se dio por vencido.

Djokovic había perdido a principio de año, en la United Cup, con De Miñaur al que había ganado en el Abierto de Australia del 2023. Ambos duelos fueron en pista dura.

De Miñaur es uno de los tres jugadores que este 2024 han conseguido batir al ganador de veinticuatro Grand Slam, junto a los italianos Luca Nardi, en el Masters 1000 de Indian Wells, y Jannik Sinner, en el Abierto de Australia.

Montecarlo es el cuarto evento del año para el tenista serbio que tendrá como próximo rival al ganador del encuentro entre el francés Ugo Humbert y el noruego Casper Ruud, octavo favorito.

El duelo con De Miñaur estuvo igualado. La primera manga se desequilibró al final. La cerró Djokovic con la rotura en el duodécimo juego que le valió para apuntarse el set.

Después, el segundo estuvo marcado por la falta de solidez en el saque de ambos jugadores que durante seis juegos seguidos se rompieron el saque uno a otro. Al final, aceleró el serbio que selló el triunfo tras dos horas de juego.

Novak Djokovic no llegaba a semifinales del Masters 1000 de Montecarlo desde el 2015, cuando ganó el torneo por segunda y última vez. La otra fue en el 2013.

Alcanzó las semifinales del torneo monegasco por décima vez, primera desde que fue campeón en 2015. El próximo sábado se enfrentará al francés Ugo Humbert o al noruego Casper Ruud.

“Estoy muy feliz por volver a esta fase del torneo. Adoro este torneo y este club donde he entrenado muchos años. Se me hizo duro los últimos ocho años ganar aquí dos o tres partidos seguidos”, afirmó Djokovic, que, de paso, batió otro récord. Ahora es, en solitario, el tenista con más semifinales de Masters 1.000, con 77, una más que Rafa Nadal, con quien estaba igualado. Con casi 37 años, demostró, ante un rival que tiene 11 años menos, que su resistencia no tiene límites.

Vea el punto con el que Djokovic avanzó a semifinal y superó el récord de Nadal: