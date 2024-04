ISA debe retomar proyecto de interconexión eléctrica con Centroamérica: Petro en Cartagena

Cartagena

El mandatario Gustavo Petro le dio un “jalón de orejas” a Ecopetrol, y le pidió retomar el proyecto de interconexión eléctrica con Centroamérica.

Para el presidente, la estatal petrolera debe apuntarle a liderar el proceso de transición energética, y llevar este servicio a través de ISA hacia el vecino continente, con la finalidad de que pueda llegar a los Estados Unidos.

“Es prioridad del programa de Gobierno, si son uribistas o no uribistas me importa un comino. Lo que me importa es la conexión eléctrica, porque Colombia se podría volver un exportador genuino de energía limpia. Por qué no está en las prioridades de inversión”, declaró el jefe de Estado.

Petro también señaló desde Cartagena, que la junta directiva tiene que moverse y sacar de las gavetas una apuesta que ayudaría a ‘descarbonizar’ el planeta.