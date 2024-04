Este lunes habrá Concierto de Ensambles de Vientos y Percusión de Unibac

Cartagena

Emotivas melodías surgidas de vientos y percusiones se podrán escuchar en el concierto que ofrece este lunes 15 de abril el Conservatorio de Música “Adolfo Mejía” de Unibac.

La cita es el Patio de las Artes de Unibac, a las 12.00 m., para apreciar un concierto donde docentes y estudiantes de Música ofrecen un ensamble con temas que denotan un elevado nivel de ejecución instrumental.

El programa se cumplirá con el siguiente repertorio:

Ensamble Vientos Metales 3 y 4 (Dirige Maestro Jalil de Armas): Fanfarre for the Uncommon Woman, for Gabrielle Giffords.

Ensamble Vientos Metales 1 y 2 (dirige Maestro Adonay Torregrosa): Second Waltz from Suite Nº2 for Jazz Orchestra (Dimitri Shostakovich, arreglo de Richard Kula)

Ensamble Vientos Maderas 1 y 2 (Dirige Mestro Jairo Cabrera): La Piragua (José Barros, arreglo de Jairo Cabrera).

Clase Colectiva de Trombones (Dirige Mestro Brandon Bernard): Mix Escalona (arreglo Jorge Nordmann) y Coro de los Peregrinos (Richard Wagner).

Ensamble de Percusión (Dirige Maestro Wilson Tovar): Toccata Without Instruments (Ramón Meyer)

Ensamble de Percusión 3 y 4: (Dirige Maestra Silvia Cartusciello): Rosa (Magín Díaz) y Alza los pies (Emilia Herrera).

Banda Sinfónica Giovanni de Santis (Dirige Maestro José Luis Montes): Washington Post (John Philip Sousa) y La gota fría (Emiliano Zuleta, arreglo de Victoriano Valencia).