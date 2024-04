Edwuin Cetré, en el once ideal de la segunda fecha de la Copa Libertadores

La terminación de la segunda fecha de la Copa Libertadores dejo buenos goles, puntos importantes, sorpresas, y buenas sensaciones en ciertos jugadores. Uno de ellos es el Edwuin Cetré, atacante de Estudiantes de la Plata, quien fue fundamental en el triunfo ante The Strongest, el pasado martes 9 de abril en el Jorge Luis Hirschi, casa del pincharrata.

Cetré no solo que marcó el segundo gol de Estudiantes, sino que fue el que asistió a su compañero Guido Carrillo en la anotación del empate parcial. Posteriormente, venció al portero Guillermo Viscarra en el minuto 81, tras un potente disparo de pierna derecha, desde el costado derecho del área.

En la alineación ideal no apareció ningún jugador perteneciente a un equipo colombiano, pues dentro de esta formación aparecen un equipo boliviano (Bolivar), uno chileno (Huachipato), uno uruguayo, (Peñarol), dos ecuatorianos (Liga de Quito) y (Barcelona), dos argentinos (Estudiantes de la Plata y River Plate), y cuatro brasileños (Flamengo, Fluminense, Palmeiras y Atlético Mineiro).

Los integrantes de este XI son: Alexander Domínguez (Liga de Quito); José Sagredo (Bolivar), Léo Ortiz (Flamengo), Felipe Loyola (Huachipato); Rafael Veiga (Palmeiras), Damián Díaz (Barcelona), Claudio Echeverri (River Plate), Edwuin Cetré (Estudiantes); Gustavo Scarpa (Atlético Mineiro), Maximiliano Silvera (Peñarol) y Marquinhos (Fluminense).

🔝🔥 ¡El equipo de la semana tras la Fecha 2 de la Fase de Grupos de la CONMEBOL #Libertadores!



🏆 #EASportsFC pic.twitter.com/3AN9Nv0iqz — CONMEBOL Libertadores (@Libertadores) April 12, 2024

El futbolista de Valle del Cauca es el segundo colombiano que aparece en el mejor equipo de la semana. En la fecha anterior fue Carlos Bacca quien marcó doblete en la anterior victoria de Junior 3-1 sobre Botafogo.

La próxima fecha del torneo continental comenzará desde el martes 23 de abril con los enfrentamientos entre Caracas Vs. Rosario Central a las 5:00 PM (hora Colombia), y Estudiantes Vs. Gremio a la misma hora. A su vez, finalizará el jueves 25 con los duelos entre Palestino Vs. Millonarios y Barcelona Vs. São Paulo, ambos a las 7:00 PM (hora Colombia).