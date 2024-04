“No me volvieron a convocar“: Vargas Lleras sobre comisión de reforma a la justicia

Colombia

El exvicepresidente Germán Vargas Lleras aseguro que no volvió a ser convocado a la comisión que creó el Gobierno para desarrollar el proyecto de la reforma a la justicia, que será llevada al Congreso de la República.

“No me ha resultado una muy motivadora experiencia mi participación en la comisión de reforma a la justicia que veo no avanza, no va produciendo mayores conclusiones. De hecho jamás volví a ser convocado”, aseguró Vargas Lleras

El líder del partido Cambio Radical aseguró que fue retirado de esa comisión. Además cuestionó la metodología que se usó en ella en las ocasiones que fue convocado.

“Ya me retiraron, no me volvieron a convocar. Pero además en las sesiones que tuvieron lugar primero anunciaron que esa comisión no se encargaría de promover ninguna reforma a la Constitución nacional, luego eso no fue así. No fue muy grata esa experiencia, ni la metodología ni la cantidad de personas que integraban esa comisión”, añadió.

Por último señaló que ve poco probable se llegue al 20 de julio con algún consenso esa comisión frente a varios temas.