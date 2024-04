Los temas que han impactado la agenda de los mandatarios a los 100 días

En Hora20 una mirada a los 100 días de gobierno en alcaldías y gobernaciones. El análisis a la relación con el Gobierno nacional, de los planes que se impulsan en las regiones y de los retos que se han enfrentado. Después una mirada al efecto que tienen las medidas judiciales en el desarrollo de obras, como la de Gorgona. Por último, lo que ocurrirá a partir de mañana en Bogotá ante el racionamiento de agua que regirá por varias semanas en distintas zonas de la ciudad.

Este miércoles cuando justo se cumplen 100 días de mandato de los 1.101 alcaldes y 32 gobernadores que se posesionaron el pasado 01 de enero, se hacen balances sobre su gestión, los retos que han enfrentado y lo que viene hacia adelante. Asuntos como las emergencias ambientales y el fenómeno de El Niño; los problemas de seguridad en las regiones y principales ciudades y el pedido desde las regiones de mayor autonomía fiscal han marcad la agenda. Y es que justo hoy cuando se cumplen los 100 días, el gobernador de Antioquia, Andrés Julián Rendón, anunció los integrantes del Comité Promotor del Referendo de Autonomía Fiscal para las regiones, un asunto que ha generado tensiones con el gobierno nacional, el cual través de Planeación Nacional ya plantea algunas rutas para la descentralización. No obstante, el camino que propone Antioquia es lograr más autonomía fiscal y disposición de recursos en todas las regiones del país.

La entrega de recursos y la transferencia de dinero a las regiones es uno de los temas que también ha marcado la agenda, un hecho que ha llevado a que en varias regiones se impulse una vaca. Por ahora, la más adelantada es la de Antioquia que busca tener recursos para la construcción de vías 4G, obras que no recibirían recursos en los próximos meses y que la Gobernación busca adelantar a través del aporte de los ciudadanos. No obstante, hoy se conoció que el gobierno y la gobernación de Antioquia tendrán que entregar un plan de acción para conseguir los $650 mil millones que hacen falta para terminar la obra del Túnel del Toyo, la misma obra que motivó la creación de la “Vaca por Antioquia”.

Otro de los asuntos que ha generado tensión entre el gobierno nacional y las administraciones locales es el tema de la seguridad, pues los gobernadores de Meta, Tolima y Antioquia le han solicitado al gobierno que suspenda el cese al fuego que se estableció con las disidencias del Estado Mayor Central. El tema metro también ha sido objeto de choques.

Lo que dicen los panelistas

Angélica Lozano, senadora de la república por la Alianza Verde, dijo que ha sido tensionante la mala lógica del Gobierno de reunirse tarde con gobernantes frente a los retos y deterioro de seguridad, “eso pasa por falencia de política en seguridad y justicia”. Resaltó que por capricho y abuso del Presidente no se puede ni violar ni saltar la institucionalidad. Sobre los asuntos de descentralización, dijo que hay iniciativas de reformar el Sistema General de Participaciones para cubrir temas como primera infancia y eso implica fórmulas de avanzar en transferencias, “hay debates de federalización y del referendo; es necesario replantear manejo de recursos”. En ese sentido, resaltó que desmembrar y quitarle recursos gruesos a la nación y dejando solo a algunos departamentos tiene riesgos, pues destacó que muy bien para Valle, Antioquia, Santander y Atlántico, “pero no se puede crear expectativas en las que los más pobres terminarán peor”.

Iván Cancino, abogado, especialista en Ciencias Penales y Criminológicas y columnista, dijo que este es un Gobierno revanchista, “el Presidente quiere que se juegue el partido con sus reglas y eso ha afectado a todos los colombianos, así haya actividad de izquierda en algunas regiones”. Manifestó que este al ser el gobierno del cambio, se dé un cambio real y no se repita lo que se ha hecho mal, “no puede ser un consuelo que se mantenga la misma conducta y ese sea el mecanismo de defensa para explicar”.

Dijo que en materia de seguridad sí es preocupante lo que pasa, “no es culpa de la administración pasada, fue un problema que se dejó crecer. Defensores públicos o en URIS se dice que hay personas de otros países que generan graves problemas de seguridad”. También dijo que si hay un gobierno coherente con desarrollo de procesos penales es el de Petro, “han intentado dar soluciones a lo que pasa, pero la violencia está desencajada”.

Para Alejandro Ocampo, representante a la Cámara del Valle del Cauca por el Pacto Histórico, el revanchismo de Uribe y Santos con el Valle del Cauca llevó a que por 16 años el departamento no tuviera inversión, “en enero los mandatarios arrancaron duro a diferenciarse del Presidente, ya en marzo vemos acercamientos. Eso se da porque el país no se gobierna solo, se necesita el apoyo. El error es cuando se olvida algunos sectores y eso no lo ha hecho este Gobierno”.

Señaló que le gusta la idea del referendo por descentralización, “pero esto termina beneficiando a los departamentos más ricos como Antioquia”, con lo cual, dijo que quiere ver a gente del Chocó aprobando este referendo, “también hay mal control fiscal, hay problemas con lo que tenemos hoy y las Contralorías están en manos de la corrupción, por eso hay elefantes blancos”.

Juan Daniel Oviedo, concejal, excandidato a la alcaldía de Bogotá y exdirector del Dane, señaló que los resultados de las elecciones de octubre y como lo reflejó el Dane, el país se movió al centro y a la derecha en esas elecciones territoriales con una esperanza de encontrar solución a problemas, “pero hemos visto un gobierno como palo en la rueda en el que bloqueó a Bogotá, hubo problemas de primera línea del metro, problemas de 4G para Antioquia y Caribe y los problemas de articulación en seguridad”. También dijo que hay una mala situación económica y un gobierno nacional sesgado por caprichos ideológicos y revanchista, así se afecta la solución de problemas que tienen los ciudadanos, “sabiendo que el 2024 sería difícil en lo económico y con los problemas de seguridad, por qué no hay articulación de Estado para garantizar que los afectados no sean los ciudadanos por las peleas y vanidades entre el Presidente y mandatarios locales”.