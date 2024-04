Horóscopo de abril Profesor Salomón: Tauro y los signos que tendrán más suerte con el dinero

El 11 es una fecha muy importante, especialmente porque es el primer número maestro, que son todos aquellos números que tienen un gran significado para la numerología. Precisamente por la energía que tiene este día, el Profesor Salomón le contó a Caracol Radio cuáles son los mensajes que tiene el universo y angelicales para cada uno de los signos.

Horóscopo de hoy, 11 de abril

Según explica el tarotista colombiano, el mensaje más importante se relaciona con abrir caminos nuevos. “Hay que aprovechar la Luna Nueva para abrir nuevos caminos, hacer nuevas proyecciones en nuestra vida: se debe renovar todo para que se pueda comenzar una nueva conquista”, señaló. A continuación, le dejamos el horóscopo diario de acuerdo con las proyecciones del Profesor Salomón.

1. Aries (21 de marzo al 19 de abril)

Llega con la estrella de suerte. Para finales de este mes, según explica el Profesor Salomón, se abrirá con ello un campo de prosperidad, estabilidad y firmeza.

El gran consejo para las personas con este signo, es controlar el mal genio. Es relevante evitar acelerarse mucho con las decisiones que debe tomar, especialmente en medio de esta época de Mercurio Retrógrado, donde hay energía de cambio que no se puede controlar.

Número especial: 3905

2. Tauro (20 de abril al 20 de mayo)

El dinero va a tener una carga muy positiva para tu vida. De acuerdo con la predicción del Profesor Salomón, los Tauro recibirán un dinero con el que podrán resolver deudas económicas que tengan, así como le pagarán a usted dinero pendiente, lo que le permitirá estabilizarse mucho más. Si tiene problemas de demandas, herencias, juicios y querellas que estaban quietas, es posible que todas estas salden prontamente.

La recomendación: no se desespere tanto. Es importante tomar la vida con calma, todas las cosas toman su tiempo y hay que tener la paciencia para ver los resultados que se quieren.

Número de la suerte: 9270

3. Géminis (21 de mayo al 20 de junio)

Lo más se les recuerdan a los Géminis es que no dude de sí mismo, pues, según el Profesor, la duda mata. Por esta razón, es clave tener seguridad sobre sí mismos, sobre esa inversión o ese cambio que se quiere hacer. Ante todo, se debe tener seguridad y certeza ante las decisiones que se toman en la vida.

Por otro lado, se advierte por un posible dolor en los pies que puede aparecer y con el que se debe tener mucho cuidado. De igual forma, este día augura buen panorama económico.

Número de la suerte: 7809

4. Cáncer (21 de junio al 22 de julio)

El orden será todavía algo en lo que deberán trabajar los Cáncer. Se debe mejorar la disciplina para poner en orden próximamente aspectos como lo económico, emocional, financiero y la parte de negocios.

En esta organización, será clave recordar que lo que no sirve, que no estorbe. Según el profesor Salomón: “si ya ha hecho 2 o 3 intentos y esta persona o negocio no funciona, busque una alternativa, para que no se ilusione y no pierda el tiempo”.

Número especial: 1350

5. Leo (23 de julio al 22 de agosto)

Será momento de reflexionar para tomas las mejores decisiones, planificándolas. Lo ideal es que se tome su tiempo para revisar sus relacionas, especialmente las que tienen que ver con el amor, pues puede que haga falta fortalecer esa parte sentimental.

La buena noticia, de acuerdo con el Profesor Salomón: llegará una sorpresa relacionada con dinero que le va a calmar los nervios que tenga sobre este.

Número especial: 8885

6. Virgo (23 de agosto al 22 de septiembre)

Todavía siguen las cosas un poco trancadas, pero el mensaje especial para los virgo es que deben seguir intentando. Es importante que se demuestre tanto a sí mismo como a los demás, que sí puede vencer toda dificultad.

Si tiene ideas para emprender, no las desaproveche, porque hay una gran posibilidad que tenga buena suerte en su proyecto. Lo mismo, si está planeando viajes o salidas.

Número de la suerte: 1950

7. Libra (23 de septiembre al 22 de octubre)

Se encontrará con personas que lo apoyarán e impulsarán para llevar a sus propósitos. Es posible, de acuerdo con el Profesor, que algunas personas de este signo cambien de trabajo o inicien un negocio que tendrán grandes efectos positivos. La carta que regirá a los Libra hoy es la Emperatriz, que representa la abundancia y las oportunidades nuevas que hay que saber aprovechar.

Número de suerte: 9976

8. Escorpio (23 de octubre al 21 de noviembre)

La energía está concentrada en el aspecto del trabajo. Lo que recomienda es aprovecharla, usándola para que las cosas que quiere, salgan y florezcan. Puede que esto sea difícil, pero como recuerda el Profesor Salomón, los retos son importantes y hay que aceptarlos para llevarlos a cabo porque siempre se puede.

Número interesante para este signo: 5908

9. Sagitario (22 de noviembre al 21 de diciembre)

Llegarán nuevas y buenas noticias. Por un lado, en el proyecto que se quiere llevar a cabo, se encontrará con personas que lo ayudarán a cumplirlo. Por otro lado, si tiene alguna intención de vender un carro o una propiedad, este podría ser el mejor momento para hacerlo, porque tendría buenas oportunidades para conseguir el negocio.

En los juegos de azar, la suerte está loca y, según explica el Profesor Salomón, puede que sea momento de que le toque a Sagitario.

Número de la suerte: 5317

10. Capricornio (22 de diciembre al 19 de enero)

¡Vienen buenas noticias sobre el dinero! Salieron tres cartas de abundancia, lo que significa que se podrán mejorar deudas, darse algunos caprichos y solucionar algunas situaciones. Según el Profesor, este dinero vendrá de diferentes fuentes, lo que le dará estabilidad, firmeza y logros en su vida.

Aunque, advierte que se debe tener cuidado con las envidias, por lo que se recomienda mantener la prudencia y no hablar antes de que sus proyectos se cumplan.

Número importante: 5503

11. Acuario (20 de enero al 18 de febrero)

¡Confíe en su proceso! Este es el gran mensaje para los Acuarios hoy. No importa si nadie cree en usted, bastará con que, según el Profesor Salomón, haya confianza en sí mismos y se tenga a Dios cerca. Este mensaje se debe a que, a veces, puede que se espere demasiado por la aprobación de los demás, y resulta que eso no es lo relevante.

“Nadie tiene una obligación con nosotros, los que nos quieren ayudar lo hacen por voluntad y los que no, lo hacen por envidia. Solo nosotros tenemos obligación con nosotros para seguir adelante”, señaló el tarotista en la predicción hoy.

El número de la suerte: 6650

12. Piscis (19 de febrero al 20 de marzo)

Por fin podrás salir adelante con pendientes que tenías, tanto dentro del trabajo, como con la familia y proyectos que se tienen. Será el momento de sacudirse y seguir adelante.

La recomendación para este día será cuidar su salud, especialmente por el nivel de estrés que ha acumulado durante los últimos días. El Profesor Salomón recuerda que si no hay salud para uno, no hay forma de ayuda a los otros.

El número de la suerte será: 0462