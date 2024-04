¿El plan candado sí está funcionando?

Bucaramanga

El observatorio de paz y derechos humanos de la corporación Compromiso entregó el informe anual sobre las cifras de violencia registradas en Santander durante 2023 a líderes y defensores del departamento. A rasgos generales se evidenció que en Santander a aumentado los asesinatos un 23% debido a disputas territoriales, narcotráfico e intolerancia social.

En lo que va del año han ocurrido 51 homicidios en el área metropolitana de Bucaramanga

Precisamente el alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán, a 100 días de su gestión, decía que lo más crítico en la ciudad era la lucha contra el microtráfico y la intolerancia.

Santiago Gamboa, asesor jurídico de la línea estratégica de paz y derechos humanos de la corporación Compromiso se pronunció sobre el Plan Candado del alcalde Jaime Andrés Beltrán, los constantes operativos que se han hecho en los barrios y las capturas que se pueden evidenciar en las redes sociales institucionales.

“No sacamos nada porque si capturamos a quien expende pero no atacamos las ollas que han denunciado líderes y lideresas comunales, presidentes de juntas de acción comunal, que están hoy casi que secuestrados en sus comunas porque no pueden denunciar. Nos preocupa que esa estrategia solamente son golpes de opinión, pero no se atacan verdaderamente los focos que están generando violencia en Bucaramanga y violencia contra los líderes y lideresas comunitarios”. Dijo el abogado Gamboa.

La preocupación que manifiestan es que el alcalde no ha atacado los focos reales de delincuencia que van más allá de las capturas diarias que se dan en la calle por hurtos o tráfico de estupefacientes. Gamboa expresa que se necesita una estrategia real de seguridad más allá de la fuerza pública.

La invitación de la Corporación es hacer estrategias reales de seguridad donde haya una mirada más humana.

“No sacamos nada con intervenir una olla pero no llegar con ofertas de estudio. para niños, niñas y jóvenes con proyectos productivos. Por ejemplo en los barrios del norte de Bucaramanga, los jóvenes se tienen que preparar para cuando salgan del colegio no queden a merced de las bandas delincuenciales porque no pueden acceder a la educación superior o a una educación técnica o tecnológica. Llegar con más oferta institucional, tener una mirada de seguridad humana que es la que tiene el Gobierno Nacional”. Dijo Sebastián Gamboa.

El observatorio le hizo una invitación al alcalde de Bucaramanga, primero a mirarlos como aliados y segundo a sentarse en conjunto para construir una política pública en derechos humanos.