Usuarios de Nueva Eps denuncian que clínicas dejaron de atenderlos

Cúcuta

Los veedores del sector de la salud denunciaron que fueron notificados por parte de los directivos de las principales clínicas de la ciudad, San José y Santa Ana que su capacidad instalada para la Nueva Eps está agotada.

Nicolás Salazar veedor del sector dijo que “en comunicado emitido al IDS se manifiesta que no va a recibir más usuarios cuando sean referidos por una urgencia o una atención especializada, esto es muy grave, angustiante para los usuarios”.

Y agregó “desconocemos hasta el momento cual es el plan de contingencia que va a tener la Nueva Eps. La clínica Santa Ana también al parecer ha dicho lo mismo. Hay un pánico financiero por parte de las Ips que ya no quieren venderle servicios a la Eps por toda la intervención que ha hecho el gobierno”.

Señaló que “esto lo habíamos advertido, los usuarios no están siendo atendidos en estas dos importantes clínicas de la ciudad que son muy importantes. Lo que llaman más la atención que las instituciones que tienen la vigilancia y el control no hacen nada, ciego, sordos, y mudos como si acá no estuviera pasando nada”.

“Ni el IDS, ni la secretaria de salud, esos son dos funcionarios que no están actuando sino permitiendo ser parte y cómplice de una vulneración extrema al derecho fundamental a la salud”.

Por ahora no hay un pronunciamiento de la Nueva Eps como tampoco de las clínicas mencionadas.