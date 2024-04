Complejo Acuático Simón Bolívar en Bogotá está cayendose: deportistas alertan situación

Bogotá D.C.

“Como pedirles a los deportistas que ganen medallas si no tiene en donde entrenar”, eso es lo que dice Isabella una de las nadadoras de alto rendimiento de la ciudad que denuncia como el Complejo Acuático Simón Bolívar se cae con el deterioro de los años.

Explica Isabella que, desde los vestidores hasta la piscina están en mal estado lo que dificulta en muchas ocasiones los entrenos de los jóvenes.

“Las membranas de las piscinas no están funcionando; Ya no contamos con un gimnasio porque el techo se cayó y no lo podemos usar, no contamos con esta preparación física. Los vestieres también están mal al igual que algunos inodoros. Es muy triste ver como el lugar que es como tu segundo hogar se cae y no lo cuidan” indicó la deportista.

Por su parte, los padres de familia aseguran que no le han renovado el contrato a los entrenadores ni han contratado a los suficientes salvavidas.

“No hay entrenadores ni de tecnificación, de fondos ni para natación carreras. A hoy no hay ninguno contratado y muchos de ellos trabajan gratis para no dejar botados a los deportistas” dijo una de las mamás.

Explican que los procesos de los jóvenes se ven interrumpidos por la falta de entrenadores.

“Los derechos de los niños, niñas, adolescentes y jóvenes están siendo vulnerados por la omisión del derecho a la recreación en conexidad con los derechos fundamentales a la educación, la salud, el libre desarrollo de la personalidad, libertad de asociación, la recreación y cultura, entre otros” indica el pliego de petición.

Aseguran que a pesar de que ya van tres meses de la actual administración, aún no se ven las intervenciones del Instituto Distrital de Recreación y Deporte.

“Han pasado 94 días del año 2024, en la nueva administración del Señor alcalde: Carlos Fernando Galán y se evidencia que el sector de Deporte en la ciudad aún no inicia, la realidad que muestra es desasosiego y poca preocupación por el futuro del deporte en Bogotá” indicaron los clubes, deportistas y padres de familia.

Pliego de peticiones de los nadadores: