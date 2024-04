Reacciones al llamado a juicio de la Fiscalía al expresidente Álvaro Uribe

Este martes 9 de abril, la Fiscalía General de la Nación llamó a juicio al expresidente Álvaro Uribe como presunto determinador de los delitos de soborno a testigos y fraude procesal.

El jefe natural del Centro Democrático y líder de la oposición al Gobierno de Gustavo Petro, sería el primer expresidente de la República, en comparecer en calidad de acusado ante un juez.

Caracol Radio entrevistó a varios congresistas de diferentes colectividades para conocer sus opiniones frente a este caso, en el que el ente acusador considera que existen las pruebas suficientes para llevar a juicio al exmandatario.

Hernán Cadavid

El representante por el Centro Democrático, Hernán Cadavid, aseguró que es llamativa la decisión de la Fiscalía. Considera qué hay un cambio de postura.

“Con una sorpresa completa en la medida en que en las dos ocasiones anteriores la misma institución de la Fiscalía General de la Nación, desarrollando toda la actividad probatoria, había estimado que no había lugar a avanzar en una etapa de juicio. Hoy, extrañamente, ya en vigencia de la nueva fiscal, tendremos nosotros la noticia que deciden llamar a juicio. Tenemos que conocer cuáles son esos elementos y por qué hay una variación sustancial de decir con toda la certeza, con prueba en mano, que no había lugar a una acusación y días después decir que ahora les parece que sí”, aseguró el senador Cadavid.

Ingrid Betancourt

Por su parte, la excandidata presidencial, Ingrid Betancourt, manifestó que espera que la decisión del ente acusador no sea una “cacería política”.

“Creo que realmente lo que necesitamos es que se sepa la verdad, pero que esto no se vuelva cuenta de cobro y eso no le ayuda a La Paz, entonces yo no sé qué haya en ese expediente, yo quiero que haya verdad y justicia, pero que esa justicia no tenga color político, no sea represalia. A mí me preocupa mucho lo que está sucediendo (…) las víctimas hoy en día tenemos color político. Si somos víctimas de las Farc, no nos oyen, si somos víctimas del Ejército, entonces todos los micrófonos abiertos. A mí me parece que ahí hay un desequilibrio”.

Paloma Valencia

Por su parte, la senadora Paloma Valencia aseguró: “yo confío absolutamente en la inocencia del presidente Uribe, que lo único que hizo fue tratar de controvertir, en un escenario donde adversarios políticos andaban ofreciendo beneficios a cambio de testimonios amañados contra del presidente Uribe. Lo segundo, el presidente Uribe ha sido uno de los colombianos que más le ha servido a Colombia, sigue siendo uno de los presidentes más queridos por los colombianos y me parece que complementa muy bien este juicio a este Gobierno, donde nada de lo que se ha hecho sirve y donde quieren destruir todo lo que tenga valía para los colombianos”.

Y agregó que: “mientras en Colombia tenemos a los guerrilleros sentados impunes en el Congreso, mientras hoy nos rige como presidente alguien que fue guerrillero y que empuñó las armas contra los colombianos, quien combatió el paramilitarismo y las guerrillas de izquierda hoy es judicializado. Creo que eso responde mucho de la crisis que vive hoy Colombia”.

María José Pizarro

Por su parte la representante por el Pacto Histórico, María José Pizarro: “creo que es un gran mensaje para el país porque muestra que nadie está por encima de, que hay un principio de verdad y de justicia que debe ser aplaudido por la sociedad colombiana y si el expresidente incurrió en algún tipo de delito, si la justicia encuentra méritos para ello, pues por supuesto no puede estar por encima de la ley por el hecho de haber sido Presidente”.

Inti Asprilla

Y desde la Alianza Verde, el senador Inti Asprilla destacó el llamado a juicio al expresidente: “En el día de las víctimas, Álvaro Uribe va a juicio. Me entusiasma que se persista en la búsqueda de justicia. Fuerza”.