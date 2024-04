Agencia Pública de Empleo intermediará 124 vacantes laborales disponibles en Bolívar

En conmemoración del día por la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado, se realiza una feria de servicios con asesoría y oportunidades en educación, empleo, emprendimiento y certificación por competencias laborales para la población víctima.

Ingresa al grupo de alertas de Caracol Radio Cartagena

El Servicio Nacional de Aprendizaje (SENA) suma esfuerzos para implementar acciones a favor de las víctimas a través de su oferta institucional de formación, empleo y emprendimiento.

“Hoy conmemoramos el Día Nacional de la Memoria y Solidaridad por las Víctimas del Conflicto Armado. Desde el SENA queremos contribuir con la reparación y la creación de acciones que nos permitan sanar como sociedad”, comentó Luz Dana Leal, directora de Empleo y Trabajo.

Emprendimiento para la población víctima y vulnerable

Con el fin de propiciar el empoderamiento y apoyar a la población víctima y vulnerable de Colombia, el Fondo Emprender del SENA lanza una nueva convocatoria por $3 mil millones, la cual espera crear hasta 30 nuevas empresas que generarán hasta 120 nuevos empleos.

“Estamos comprometidos con nuestras víctimas y la no repetición de la violencia. Durante el Gobierno del Cambio hemos financiado 379 planes de negocio con recursos de capital semilla por más de $33 mil millones en el país, promoviendo de esta forma 1.537 empleos formales en el país. Los interesados en esta convocatoria podrán recibir hasta $100 millones en capital semilla condonable del Fondo Emprender del SENA”, añadió la directora de Empleo y Trabajo.

Los emprendedores interesados en participar en esta iniciativa deben postular su plan de negocio antes del 29 de mayo en www.fondoemprender.com.

Cabe resaltar que la población víctima y en condición de vulnerabilidad que quiera postular su idea de negocio debe acceder a la Ruta de Emprendimiento del SENA, por lo que se aconseja empezar el proceso de postulación con tiempo. Para recibir asesoría personalizada se pueden acercar a uno de los Centros de Desarrollo Empresarial.

Feria por la solidaridad y la memoria de las víctimas de la violencia

En esta jornada nacional se cuenta con 3.000 vacantes laborales para entregar oportunidades de empleo a esta población. Desde las 8:00 a. m. hasta las 4:00 p. m., el equipo de la entidad estará disponible en los puntos de atención de las distintas regionales de Colombia.

En Bolívar, para conmemorar esta fecha la Agencia Pública de Empleo intermediará 124 vacantes laborales disponibles en los municipios de Cartagena, Magangué y Zambrano para quienes tengan experiencia como: Psicólogos, Nutricionistas, Técnico en Auxiliar de Enfermería, Coordinador de Programas Educativos, Auxiliar de Ventas, Obreros, Auxiliar Logístico, entre otros.

Para la ciudad de Cartagena, la atención presencial se realizará de 8:00 a.m. a 4:00 p.m. en el SENA Ternera y en la Fundación Santo Domingo Bicentenario en el salón comunal de la Supermanzana 72, además, en el Auditorio del Centro Regional de Atención a Víctimas de 8:00 a 2:00 p.m. En Magangué, la atención se realizará en la sede de la Cámara de Comercio de 8:00 a.m. a 2 :00 p.m. y en el municipio de Zambrano en la Oficina de Atención a Víctimas sobre la Avenida 20 de enero de 8:00 a.m. a 1:00 p.m.

Es importante recalcar que, durante el Gobierno del Cambio y gracias a la intermediación laboral de la Agencia Pública de Empleo del SENA, se ha logrado que más de 102 mil personas víctimas del conflicto armado consigan una oportunidad laboral.

En materia de emprendimiento para la población víctima del desplazamiento forzado se brindó asesoría y acompañamiento técnico personalizado en habilidades emprendedoras, logrando la formulación de 3.602 planes de negocio.