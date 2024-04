Lunes 8 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío

Armenia

TITULARES NOTICIAS ARMENIA Y QUINDÍO

En Armenia, el alcalde incrementó con Ejército y Policía los patrullajes en la zona urbana y rural ante la aparición de pancartas con mensajes e imágenes alusivas a las disidencias de las Farc.

El alcalde de Armenia James Padilla García en compañía del Gaula de la Policía y de la Octava Brigada del Ejército recorrieron las calles y locales comerciales del centro de la ciudad difundiendo la campaña contra la extorsión “yo no pago yo denuncio”.

El mandatario explicó “no vamos a permitir que ninguna presencia de grupos armados o de delincuencia común vengan a extorsionar o hacer de las suyas a nuestro territorio que históricamente ha sido una ciudad tranquila libre de extorsión de secuestros de terrorismo”

Sobre los letreros y pancartas de las disidencias de las Farc, El alcalde de la ciudad puntualizó “precisamente por eso estamos en esta campaña, porque no queremos dar ventajas, no queremos permitir ninguna situación. Se está haciendo objeto de análisis de Investigaciones todo este tipo de panfletos de carteles, pero no vamos a aflojar. Estamos adelantándonos a cualquier situación”

Envían a la cárcel a tres extorsionistas entre ellos dos mujeres que tenían azotados a los comerciantes del municipio de Montenegro Quindío con amenazas y hasta desplazamientos

Según la Fiscalía, las víctimas eran presionadas para que cancelaran los dineros exigidos, so pena de atentar contra su integridad y la de sus familiares. Se trata de Diego Alejandro Cano Calle, Yulieth Muñetón García, María José García Aranda y Jhonnatan Muñetón García, quienes fueron imputados, según sus responsabilidades individuales, con delitos de extorsión agravada y desplazamiento forzado.

Según la investigación una de las víctimas fue obligada a abandonar su vivienda y establecimiento de comercio donde laboraba. Por solicitud de la Fiscalía, un juez de control de garantías impuso medida de aseguramiento en centro carcelario a tres de los procesados; el cuarto: Jhonnatan Muñetón García, quien aceptó los cargos imputados, fue notificado del proceso en el centro penitenciario donde actualmente está recluido.

La Fiscalía General de la Nación, a través de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio, impuso medidas cautelares sobre 39 bienes que harían parte del patrimonio ilícito de Diego Fernando Coca, alias Platino, señalado jefe de una red narcotraficante al servicio de los extraditados cabecillas del ‘Clan del Golfo’, alias Otoniel y alias Nicolás.

Las propiedades superan en valor los 28.175 millones de pesos. Corresponden a 8 inmuebles rurales y 27 urbanos, 2 vehículos, una sociedad y un establecimiento de comercio, los cuales fueron ocupados en diligencias realizadas en articulación con la DIJIN de la Policía Nacional en varios departamentos del país, entre ellos una finca en el municipio de Quimbaya, Quindío.

Los elementos de prueba indican que los activos afectados con fines de extinción de dominio habrían sido adquiridos con dineros producto del tráfico trasnacional de estupefacientes y puestos a nombre de allegados de Diego Fernando Coca para intentar ocultar su origen ilegal

Polémica en el Quindío, por la conformación del denominado Grupo de Reacción Inmediata GRIQ, integrado por 20 personas y que aparecieron varios de ellos en una foto encapuchados y de espalda y con placas y con el lema “Con enseñanza, honor y servicio, viviendo para servir, sirviendo para ayudar”

Esta foto publicada en el portal de noticias Entérate Quindío generó todo tipo de reacciones en las redes sociales a favor y en contra, pero en especial porque están encapuchados y de espalda en las fotos.

El comandante de la Policía del Quindío, Coronel Pedro Saavedra al conocer de esta publicación y de la conformación de este grupo de seguridad explicó “este Grupo de Reacción Quindío (GRIQ), no pertenece a las redes de apoyo ciudadano de la Policía del Quindío y no ha realizado, la solicitud de requisitos establecidos por la Policía Nacional (Acta - Solicitud - Estudio de Seguridad - Características de radio - Asignación de indicativo).

Y aclararon además desde la Policía que “el Grupo de Prevención y Educación Ciudadana del Departamento Policía Quindío, cuenta con el programa de la Red de Participación Ciudadana, el cual es un mecanismo de comunicación permanente entre representantes de la sociedad civil, los gremios, las empresas, instituciones y la comunidad con la Policía Nacional; para el intercambio de información a través de herramientas tecnológicas en aras de prevenir, evitar y disminuir la ocurrencia de delitos.

No para los robos y hurtos en Armenia. En la madrugada del viernes 5 abril, dos delincuentes ingresaron a un local comercial al norte de Armenia y se robaron varios elementos, computadores y dinero.

Según la denuncia y los videos de cámaras de seguridad, dos delincuentes ingresaron por el techo del Centro de enseñanza automovilística Autoride Del Eje ubicado en la Avenida Bolívar No 37N - 08 de la capital del Quindío y además de robar, dañaron las cámaras de seguridad y huyeron por el hueco que hicieron en el techo por dónde ingresaron.

En el barrio Villa Carolina primera Etapa de Armenia, la Policía capturó a un hombre por el delito de hurto, según la denuncia el delincuente hurto al robar una bicicleta a un ciudadano, el ladrón fue capturado y el elemento hurtado regresado a la víctima.

Mediante puesto de control y verificación a vehículos de transporte público, la Seccional de Carabineros y Protección Ambiental, capturaron en flagrancia a una mujer venezolana de 24 años de edad, que transportaba 16 kilos de marihuana.

El hecho dio lugar en la vía La Paila- Armenia, cuando los uniformados le hacen la señal de pare a un bus, donde a través de registro a personas y a la bodega del automotor, el Canino “Thor” de especialidad narcóticos de la Policía Nacional da señal de sentado para estupefacientes en una maleta

Los policiales a través información y señalamiento por los pasajeros, donde informan que esta mujer en la ciudad de Cali había subido la maleta al bus, por tal motivo le dan a conocer los derechos que le asisten como persona capturada por el delito antes mencionado, la ciudadana de nacionalidad extranjera es dejada a disposición de la autoridad competente.

En el departamento del Quindío, se lanzó el plan cosecha donde Policía y Ejército garantizarán la seguridad, se necesitan 7200 recolectores de café en ese departamento.

El Comité de Cafeteros del Quindío junto a instituciones como la Policía y el Ejército Nacional, la Gobernación, la Cooperativa de Caficultores y las alcaldías hicieron el lanzamiento del Plan Cosecha en el parque principal del municipio de Córdoba.

El director ejecutivo del Comité de Cafeteros del Quindío, José Martín Vásquez Arenas expresó que esta cosecha representa el 52% del año y que se llevará a cabo desde mediados de abril en Génova, Buenavista, Pijao, Córdoba y Calarcá, con una traviesa en los demás municipios del departamento.

El líder del comité de cafeteros recordó que requiere la mano de obra de 7.200 recolectores para este primer semestre, y por eso la invitación a los recolectores para que participen en esta Cosecha Cafetera, la cual garantiza un buen precio, buena alimentación y un alojamiento adecuado para atender sus necesidades. Los interesados pueden inscribirse en los Comités municipales ubicados en los 11 municipios del departamento.

Por cuarto año consecutivo Café La Morelia de Armenia fue reconocido a nivel mundial con la medalla de oro de calidad

El Café La Morelia está ubicada en el corregimiento El Caimo de la ciudad y ha sido reconocido por cuarto año consecutivo con la medalla de oro del premio Monde Selection de Bruselas, Bélgica.

El coordinador administrativo y comercial, Santiago Borrero reconoció la importancia de la medalla para que mercados internacionales le apuesten al café colombiano apuntando a la dinámica económica del sector.

Sobre el café dijo que es de alta calidad y que la excelencia en sus atributos y empaque les permitió obtener el reconocimiento del premio donde han participado hace seis años y en cuatro han logrado los buenos resultados.

Es de resaltar que la ceremonia de entrega de la medalla será en el mes de julio en Bruselas.

Desesperada esta una usuaria de la EPS Sanitas en Armenia que padece un tumor cerebral y denuncia que a pesar de tener tutela no le quieren programar la cirugía que necesita con urgencia

Desde la Asociación de Hospitales del Quindío indicaron que el presidente Gustavo Petro mediante decretos e intervenciones busca implementar varios de los puntos establecidos en el proyecto de reforma a la salud que no paso en el Senado.

La Alcaldía de Armenia, mediante el decreto 605 del 21 de marzo, ajustó la fecha límite para el pago del Impuesto Predial Unificado, con descuento por pronto pago del 10% y 15%, hasta el 14 de junio de 2024.

Para esta vigencia proyectan recaudar 63.500 millones de pesos de este tributo y, según datos recopilados por la Secretaría de Hacienda han recaudado, con corte al 31 de marzo, $52.000 millones, lo que representa un 82% del total proyectado.

En la Institución Educativa Nuestra Señora de Belén en Armenia se llevó a cabo el lanzamiento del programa “Un viaje al ritmo del corazón” cuyo propósito es brindar atención médica temprana a los estudiantes vulnerables con enfermedades de corazón, con edades comprendidas entre los 2 y los 13 años, de las instituciones públicas de Armenia.

Este programa es liderado por la Fundación Pequeño Corazón, con el apoyo de las secretarias de educación y salud de la alcaldía de Armenia y será gratuito para los niños de los colegios de la capital del Quindío.

Hasta hoy estarán abiertas las inscripciones para programas de formación virtual en el Sena Regional Quindío

El director encargado del Sena en el departamento, Henry Fernández Hernández informó que son 1.200 cupos en diferentes programas de formación técnico y tecnólogo como Análisis y desarrollo de software, Gestión agro empresarial, Proyectos agropecuarios, Coordinación de procesos logísticos, Desarrollo de videojuegos y entornos interactivos, entre otros.

Recordó que los interesados pueden ingresar a www.senasofiaplus.edu.co para acceder a la educación gratuita de la institución.

La historia está en Armenia, donde la cantautora quindiana Victoria Sur como homenaje a su hijo que sufre de autismo escribió la canción Mundo Azul que hace reconocimiento a todas las personas y familias que sufren este trastorno.

Hoy lunes 8 de abril, a partir de las 2:00 p.m., la gobernación del Quindío se socializarán los detalles de inversión, pertinencia y alcance de las obras complementarias de mitigación que serán realizadas en el río Santo Domingo, de Calarcá que contempla una inversión de $1.100 millones, busca corregir a través de la construcción de muros de contención, gaviones y obras de ingeniería en cuatro sitios inestables detectados

El gobernador Juan Miguel Galvis Bedoya, acompañado por Camilo José Ortiz Montero, gerente de Indeportes; y Lina Marcela Roldán Prieto, gerente de Proyecta; asistió al primer comité organizador de los I Juegos Nacionales de la Juventud - Eje Cafetero 2024.

En ese sentido el mandatario de los quindianos indicó: “Quiero darle un parte de tranquilidad a los quindianos en lo que respecta a los escenarios deportivos de nuestro departamento, como el Complejo Acuático que recibimos en un 33% y hoy lo llevamos en un 51%. Solamente necesitamos una fuerza con el ministerio para que nos den esos conceptos técnicos, y así terminar esos escenarios y dejárselos a los jóvenes del departamento”.

En deportes, el ciclista quindiano de 19 años de edad Diego Pescador ocupó el tercer lugar en el podio del Trofeo Piva una de las carreras ciclísticas juveniles más importantes de Italia cerrando con gran éxito su gira por Europa.

El alcalde de Armenia, James Padilla García, junto al director del Imdera, Wilson Francisco Herrera Osorio, dio el puntapié inicial del Torneo Hinchas de Paz-Alcaldía de Armenia/Imdera, que comenzó en el estadio Centenario con la participación de 16 equipos de la categoría sub-12.

De otro lado, en el fútbol, volvió a perder el Deportes Quindío, esta vez 1 a 0 contra Barranquilla por la décima fecha del Torneo Dimayor de la B, a pesar de la derrota el equipo milagroso se mantiene entre los ocho clasificados a falta de seis fechas para terminar el campeonato regular.

Viernes 5 de abril las noticias más importantes de Armenia y Quindío