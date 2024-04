Selección Colombia femenina confirma su segunda baja para los Olímpicos de París

La Selección Colombia femenina de mayores continúa su preparación para los Juegos Olímpicos de París 2024 y este sábado, en el amistoso por la fecha FIFA, venció 1-0 a México en Orlando, Florida. Catalina Usme fue la figura del encuentro, la goleadora histórica le dio la victoria a la ´Tricolor´ y marcó su gol número 55 con el combinado nacional.

Sin embargo, las buenas noticias pararon cuando este sábado se confirmó que Lorena Bedoya, mediocampista de 26 años, que pertenece al Real Brasilia del fútbol brasileño. No podrá hacer parte de la convocatoria final para las justas, por una ruptura de ligamento cruzado en una de sus rodillas, lesión que supone más de 8 menes de recuperación. Ella misma fue la encargada de dar la noticia a través de su cuenta oficial de Instagram.

“Hoy le pondré una pequeña pausa a mis sueños. Muy triste por la lesión que acabo de sufrir (Ligamento cruzado anterior) y porque me perderé un sueño que he tenido de niña, que es poder participar en unos Juegos Olímpicos. Pero siempre teniendo en cuenta que todo pasa por alguna razón y tal vez no era el momento de cumplir ese anhelado sueño”, publicó Bedoya.

Lorena Bedoya / IG @lorenabedoya06 Ampliar

“Muchas veces no entendemos los designios de Dios, pero yo lo aceptaré y lo tomaré como un reto más en mi vida”, complementó en su publicación visiblemente conmovida.

Lorena Bedoya no fue tenida en cuenta para la última convocatoria de Colombia para la fecha FIFA en la que estuvo de gira por Estados Unidos y este sábado venció 1-0 a México en Orlando, Florida. El próximo martes se medirá ante Guatemala, en New Jersey.

Con la Selección colombiana de mayores, Lorena tiene 28 partidos jugados, entre los que más se destacan los 5 del Mundial de Australia y Nueva Zelanda y los 5 en la Copa América de Colombia 2022, además de ser titular y pieza clave para ele entrenador Ángelo Marsiglia.