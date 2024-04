Secretaría de Movilidad en Santa Marta implementa nuevo ‘Pico y placa’ para particulares

Santa Marta

A través del decreto No. 334 del 5 de abril de 2024 de La Secretaría de Movilidad de la Alcaldía de Santa Marta, se implementará un nuevo sistema de Pico y Placa a partir del próximo 8 de abril, el cual regirá por horas, a fin de contrarrestar la congestión vehicular en la ciudad.

Dentro del horario establecido para la restricción vehicular está desde las 7:00 a.m. a 9:00 a.m, de 11:30 a.m. a 2:00 p.m. y de 5:00 p.m. a 8:00 p.m, implementándose en el área urbana del distrito según el último digito de la placa del vehículo, de la siguiente manera: lunes, dígitos 1-2; martes, 3-4; miércoles, 5-6; jueves, 7-8 y viernes, 9 -0.

De acuerdo con este decreto, se conoce que esta medida no aplica para días festivos y tiene una excepción para vehículos de turistas, siempre y cuando puedan mostrar el comprobante de pago del último peaje expedido fuera del perímetro urbano. Así mismo, esta iniciativa busca distribuir de manera equitativa el flujo de vehículos durante las horas de mayor tráfico en las vías principales.