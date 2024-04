“Lo que está en juego no es dinero, es la salud y vida de los ciudadanos”: Procuradora

En diálogo con Caracol Radio la Procuradora Margarita Cabello se refirió a las intervenciones que se están haciendo a las EPS en el país porque dice que la experiencia ha demostrado que EPS que intervienen es luego liquidada.

“Nos llegó una queja de la EPS Sanitas frente a la decisión de la Superintendencia de Salud que ordenó de plano la intervención forzosa sin ningún otro proceso anterior. Ante esa noticia nosotros como ente de control abrimos una investigación disciplinaria orientada a verificar si los motivos que originaron esa intervención tienen soportes”.

Margarita Cabello asegura que como vigilante de las entidades publicas tienen la responsabilidad de estar atentas para que esas intervenciones a las EPS Sanitas y la Nueva EPS cumplan con el objetivo que es mejorar el servicio de salud.

“La preocupación de la Procuraduría es que la experiencia de años anteriores nos da como resultados es que las EPS intervenidas el paso siguiente ha sido su liquidación. No queremos eso porque son 17 millones de afiliados los que están en juego, es la salud de los colombianos”.

La Procuradora Margarita Cabello anunció que, como Ministerio Público en compañía del Defensor del Pueblo, Carlos Camargo, y con las personerías han decidido hacer una red de vigilancia frente a ese trabajo que tienen que hacer los agentes interventores en temas económicos y atención en salud sean correctas porque lo que viene pasando con las intervenciones de las EPS es un efecto dominó.

“Eso es lo que está ocurriendo, si uno observa como fueron las otras, hubo un proceso paulatino para llegar a la intervención. Inicialmente se le hacen llamados de atención a las EPS, luego hacen unas visitas, un plan de trabajo, se revisa si se cumplió, y como última medida la intervención forzosa”.

Para la Procuradora el reto ahora es vigilar el papel que desempañarán los interventores que deben ser nombrados de una lista que tiene la Superintendencia de Salud, es una especie de un auxiliar de la justicia que debe ser autónomo e independiente.

“No es subordinado del Superintendente de Salud, no es subordinado del ministro de Salud, tiene que trabajar como agente interventor con la misma línea que traía la EPS para tratar de sacarla del caos, o de los malos manejos y que por eso la intervienen. Se supone que tiene que hacerla funcionar bajo los mismos parámetros porque él no puede cambiar reglas”.

Para el Ministerio Público el caos no sería tan preocupante sino porque en este caso lo que está en juego no es dinero, lo que está en juego es la vida, integridad y la salud de los colombianos.